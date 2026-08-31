Am Freitag, 18. September 2026, lädt die Deutsche Bildungsdirektion in die Messe Bozen. Im Mittelpunkt stehen Fragen, die Schulen, Kindergärten und Familien gleichermaßen beschäftigen.<BR \/><BR \/>Lehrer und Bestsellerautor Bob Blume spricht darüber, wie Schule in Zeiten künstlicher Intelligenz aussehen muss. Clarissa Corrêa da Silva, Moderatorin der Kindersendung „Wissen macht Ah!“, plädiert für Neugier als Bildungsziel. Bildungsforscherin Prof. Anne Sliwka und Bestsellerautorin Corina Elfe richten den Blick auf Schulentwicklung und gelingende Inklusion. Durch den Nachmittag führt Thomas Vonmetz, für Live-Musik sorgen The Rocket Monkeys.<BR \/><BR \/><b>Jetzt direkt unter<\/b> <a href="https:\/\/www.bildungsdialog.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.bildungsdialog.bz.it<\/a><b>anmelden<\/b>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1349445_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Bildungsdialog bildet den Höhepunkt eines landesweiten Beteiligungsprozesses. Grundlage sind 1.383 Rückmeldungen aus Schulen und Kindergärten. Sie wurden bei sieben Bezirkstreffen in ganz Südtirol vertieft und fließen nun in einen Impulsplan mit konkreten Handlungsmöglichkeiten ein.<BR \/><BR \/>Unter dem Motto „<b>Starke Bildung. Starke Zukunft.<\/b>“ stehen vier Werte im Mittelpunkt: Mitgestaltung, Vertrauen, Fairness und Zukunftsfähigkeit.<BR \/><b><BR \/>Bildungsdialog 2026<BR \/>Freitag, 18. September 2026<BR \/>Einlass ab 13 Uhr, Beginn um 14.30 Uhr<BR \/>Messe Bozen, Halle H1<BR \/><BR \/>Jetzt anmelden unter<\/b> <a href="https:\/\/www.bildungsdialog.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.bildungsdialog.bz.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1349448_image" \/><\/div>