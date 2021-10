Biolife 2021: Nachhaltig leben, bewusst konsumieren

Die „Biolife 2021“ präsentiert sich in einem neuen Format, wobei gut essen, gut leben, gut wohnen und Gutes tun in den Mittelpunkt des Messegeschehens gerückt werden. Konkret bedeutet dies: Die Palette der Produkte, die auf der „Biolife“ zu finden sind, reicht von zertifizierten Qualitätslebensmitteln direkt vom Produzenten über stylishes Up- und Recycling bis hin zu Handwerksarbeiten aus Naturmaterialien und frischen Ideen für die Gartengestaltung. Aber auch die neuesten Trends der Green Fashion, zahlreiche Workshops und individuelle Beratungen zu den Themen Ernährung und Kosmetika stehen auf dem Programm der Messe.Neu ist heuer außerdem die Beteiligung des Non-Profit-Sektors. Denn Gutes zu tun, sich um andere zu kümmern und sich gegenseitig zu helfen, gehört ebenso zu einem nachhaltigen und bewussten Lebensstil.Und genau diesen Rahmen nutzt die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ nun für ihre ersten drei Aktionen nach der langen Corona-Pause. Am Freitag, 5. November, heißt es ab 14 Uhr: Lassen Sie sich schminken! Für diese Initiative konnten wir die Bozner Visagistin Katharina Pöder gewinnen. Für ihre professionellen Make-ups werden ausschließlich Bioprodukte zum Einsatz kommen. Die Veranstaltung wird von Michaela Moser, „Zett“-Miss Südtirol 2011 moderiert.Am zweiten Messetag lädt die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ die Besucherinnen und Besucher zu einem nachhaltigen Koch-Event mit Rita Bernardi ein. Ab 11 Uhr wird die bekannte Kochbuchautorin und Vollwertexpertin ausgewählte Rezepte aus der Vollwertküche präsentieren. Hierfür werden selbstverständlich ausschließlich Bio-Lebensmittel verwendet. Mit dabei die neu gewählte Miss Südtirol Julia Kaserbacher und Katia Bettin, Miss Südtirol 2020/2021. Michaela Moser moderiert auch diese Veranstaltung.Für Sonntag, 7. November, brauchen wir ab 14.30 Uhr die Hilfe unserer Leserinnen. Geplant ist ein Showbacken mit Großmüttern und Enkelkindern. Omis, die besonders gerne backen und auch gerne bei unserer Aktion mitmachen möchten, können sich unter der Telefonnummer 0471 92 53 74 bei der Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ melden. Neben den Enkelkindern dürfen sich auch alle anderen Kinder, die am Sonntag die „Biolife“ besuchen, mitbacken. Moderiert wird der gesellige Nachmittag von Daniel Degasperi.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder. Ein Fotograf wird die 3 Veranstaltungen begleiten und die geselligsten und interessantesten Momente fotografisch dokumentieren.

