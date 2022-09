Birmehl-Herbst in Verdings

Birmehl-Schlutzer - Foto: © Konrad Faltner

Das Birmehl ersetzte früher den teuren, meist unerschwinglichen Zucker - Foto: © Konrad Faltner

Hausgemachte Birmehl-Nudeln mit Wildragout - Foto: © Isabel Kerschbaumer

Der Birmehl-Weg mit interessanten Schautafeln rund ums Birmehl - Foto: © Konrad Faltner

4 Gastbetriebe in Verdings und Pardell bieten während der kulinarischen Woche (26. September bis zum 2. Oktober) verschiedenen Spezialitäten vom Birmehl an.Bei der geführtenmit spannenden Einlagen amladen drei Betriebe zur Verkostung von Speisen und Getränken rund aus dem süßen Birmehl ein.Rund um die alten Steuobstwiesen, die sogenannten Bangarte, bieten die Gastbetriebe und Vereine von Verdings am Birmehl-Sunntignach alten und neuen Rezepten an wie z.B. hausgemachte Birmehlnudeln mit Wildragout, Birmehlschlutzer, Birmehlgnocchi, Birmehlstrauben und Birmehleis.Im „Hintner Bangart“ werden von Eurac-ResearchInformationen zur Biodiversität in Streuobstwiesen gegeben. Die Jäger informieren zudem an einem Stand über Wild, Wald und Natur.Dasist ein altbäuerliches Nahrungsmittel, das früher als Süßungsmittel den teuren, meist unerschwinglichen Zucker ersetzte. Zuerst wurden dabei die entkernten oder ganzen Birnen getrocknet und damit die sogenannten Kloazen erzeugt. Die gedörrten Birnen wurden dann zu Birmehl gemahlen. Die unzähligen Birnenbäume um Verdings bildeten die beste Ausgangslage für die Erzeugung von Birmehl, so dass die Ortschaft früher auch spöttisch das Birmehldorf genannt wurde.Während das süße Birmehl über Jahrhunderte hinweg für die ärmliche Landbevölkerung den meist sehr teuren Zucker ersetzte, ist es heute kaum mehr zu finden. Die Herstellung ist sehr aufwändig und zeitintensiv, dabei ist seine Verwendung vielfältig und macht die Speisen einzigartig. Das kleine Dorf Verdings setzt nun seit einigen Jahren auf die Wiederbelebung dieses altbäuerlichen Brauchtums. Ganz nach dem Leitbild Genuss, Kultur und Unterhaltung laden Gastwirte und Vereine dabei zu einem kulinarischen Rundkurs zwischen Verdings und Pardell am eigens eingerichteten Birmehlweg ein.Weitere Infos unter www.klausen.it/birmehlherbst