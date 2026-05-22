Das diesjährige Jubiläum gibt Anlass für einen Ausblick auf die Zukunft. „40 Jahre und noch viele mehr“ – so das Motto. Der Name Dr. MoserÇ ist in Südtirol und weit darüber hinaus ein Markenzeichen für kieferorthopädische Expertise und Qualität. Dahinter stehen Dr. Lorenz Moser und Dr. Ute Schneider-Moser.<BR \/><BR \/>Gemeinsam mit ihrem erfahrenen Team aus 15 Expertinnen und Experten bieten sie kieferorthopädische Behandlungen an, die individuell auf jede Patientin und jeden Patienten maßgeschneidert sind. Das Ziel ist es, mit fundierten biomechanischen Konzepten und der neuesten technologischen Ausrüstung nicht nur ein schönes Lächeln, sondern auch eine gute Funktion des Kausystems zu erreichen und so nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. „Wir behandeln Menschen, nicht Zähne“, betonen Dr. MoserÇ.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315308_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben der Passion für die tägliche klinische Arbeit leitet sie auch die Freude, an den Universitäten Ferrara und Pennsylvania zu unterrichten sowie weltweit Vorträge zu halten und wissenschaftliche Beiträge zu veröffentlichen. Der größte Wunsch ist es, ihr schönstes Hobby noch lange auszuüben. Mit und dank ihres Teams!<BR \/>Mehr Infos unter <a href="https:\/\/perfect-smile.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">perfect-smile.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315302_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315317_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315320_image" \/><\/div>