Klassische rote Rosen stehen für Leidenschaft und Liebe, zarte Tulpen für Romantik und Verbundenheit. Frühlingshafte Mischsträuße bringen Leichtigkeit und Frische ins Spiel, während elegante Blumen-Arrangements große Wertschätzung ausdrücken.<BR \/>Jeder Strauß erzählt seine eigene Geschichte. Die Mitarbeiterinnen vom Pflanzencenter Reider zaubern für jeden Lieblingsmenschen das richtige Blumen-Arrangement und legen dabei großen Wert auf Qualität und Frische. Ob ein wundervoller Blumenstrauß, eine einzelne Rose, eine dekorierte Zimmerpflanze oder ein hübsches Zitronenbäumchen: wir haben für jedes Budget etwas im Angebot!<BR \/>Bestellen Sie jetzt schon unter Tel. 0471\/633180, per E-Mail an <a href="mailto:info@reider.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@reider.it<\/a> oder ganz bequem über unseren Onlineshop <a href="https:\/\/www.reider.shop\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.reider.shop<\/a><BR \/><BR \/><b>Pflanzencenter Reider<BR \/>Sigmundskronerstr. 14<BR \/>39100 Bozen<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271202_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1271205_image" \/><\/div>