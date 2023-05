Bocek Visual Storytelling eröffnet brandneues Riverstudio in Sinich

Foto: © Bocek

Am 17. Mai wurde in Sinich bei Meran das brandneue Riverstudio eröffnet. Mit topmoderner Filmausstattung und einem ganz besonderen Gast auf der Eröffnungsfeier, dem Cinebot, konnten die Unternehmen Bocek (Produktinszenierung Film/Animation) und Motion Pictures Jenneßen (Verleih/Service Filmtechnik) ihre kreativen Produktionsmöglichkeiten präsentieren.Mit dem Riverstudio wird nun noch mehr Platz für innovatives Arbeiten geschaffen und somit ein moderner Ort geboten, der mit der neuesten Technologie ausgestattet ist, um Ideen zu verwirklichen. So können sich beispielsweise kreative Köpfe oder Agenturen einmieten, um deren Visionen zu verwirklichen. Das Studio bietet dafür diverse Ausstattungsmöglichkeiten, welche Filmproduzenten und Fotografen in Südtirol die Möglichkeit bieten soll, in einem professionellen Studio-Umfeld zu arbeiten und dadurch die Qualität ihrer Arbeit zu erhöhen. Hier können Inhalte für die unterschiedlichsten Branchen produziert werden.Bei der Eröffnungsfeier des neuen Riverstudios wurde zudem der Cinebot namens „Bolt“ und dessen Features präsentiert. Er ist nicht nur ein Roboter, sondern ein echtes Filmwunder, das die Gäste live in Aktion erleben konnten. Es handelt sich um einen programmierbaren Roboterarm, an dessen Ende eine Filmkamera montiert werden kann. Damit lassen sich hoch präzise Aufnahmen realisieren, die mit Menschenhand nicht möglich wären. So ermöglicht die innovative Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine eine noch effizientere und genauere Arbeit. Dieses Gerät findet man normalerweise in Film- und Werbemetropolen wie Hollywood, Mailand, München - und jetzt auch hier in Südtirol!„Wir sind sehr gespannt wie sich dieses Projekt entwickeln wird. Wir sehen uns hier erst am Anfang...“, so Mirko Bocek, der Gründer von Bocek Visual Storytelling.Das Event war ein großer Erfolg und ein Zeichen dafür, dass Bocek zusammen mit Motion Pictures Jenneßen weiterhin auf dem neuesten Stand der Technik bleibt. Ausgestattet mit dem neuen Studio und „Bolt“ wird das Team mit Sicherheit viele weitere bahnbrechende Produktionen auf den Markt bringen.