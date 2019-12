BOclassic Südtirol: Hobbyläufer, Kinder, Weltklasse

So werden etwa das Just for Fun Event, der Amateurlauf BOclassic Ladurner Volkslauf, die verschiedenen Kinderrennen und jenes für Handbiker geboten. Kein Wunder, dass der BOclassic Südtirol seit 45 Jahren das Highlight zum Jahresende in der Landeshauptstadt ist. Mitmachen kann beim renommierten Silvesterlauf jede und jeder und somit das alte Jahr auslaufen.





– Walk & Ran for our future! … und die Wälder Südtirols!Hobbyläufer starten beim BOclassicjunge Nachwuchstalente messen sich beimdie Handbiker fahren beim BOclassic Handbike (5 km) aufdie Weltklasseläuferinnen gehen an den Startder Höhepunkt:Auftakt des BOclassic Südtirol Silvesterlaufs bildet um 12 Uhr der Just for Fun: dabei gilt „Dabei sein ist alles“. In 40 Minuten können alle Interessierte auf der Originalstrecke des BOclassic unterwegs sein, und zwar gehend, laufend, mit Hund, mit Kinderwagen, mit Roller Skates, mit Nordic Walking Stöcken,…. Ein Teil der Einnahmen kommt der Aktion „Weihnachten für Südtirols Wälder“ der Südtiroler Gärtner zugute und damit der Wiederaufforstung der heimischen Wälder. Mehr Infos Um 13 Uhr machen die Hobbyläufer beim Ladurner Volkslauf auf der 5,1 km langen Strecke Jagd auf die Bestzeit. Weltweit einzigartig ist dabei der direkte Zeitvergleich mit der Weltklasse, denn alle laufen auf der gleichen Strecke. Der Volkslauf ist gleichzeitig der Auftakt der Top7 Laufserie 2020! Mehr Infos Der Startschuss fällt für die Nachwuchstalente: Beim Raiffeisen Jugendcup laufen Kinder je nach Alter 1 oder 2 Runden auf dem 1250m langen Rundkurs. Mehr Infos Beeindruckend auch die Handbiker! Sie legen in atemberaubender Geschwindigkeit alle Jahre die Bestzeiten in den engen Gassen von Bozen hin. Mehr Infos Abschluss und absolutes Highlight sind alljährlich die Eliteläufe! Top Stars aus rund 15 Nationen gehen beim weltweit am stärksten besetzten Silvesterlauf der Welt der Welt. Bereits zugesagt haben bei den Männern der für Olympia in Tokio qualifizierte Trentiner Yemaneberhan Crippa (lief heuer bei der WM in Doha neuen italienischen Rekord über 10.000 m), dessen Nationalmannschaftskollege Yohannes Chiapinelli sowie Telahun Haile (Weltjahresbestzeit über 5000m).Mit Margaret Chelimo Kibkemboi (Kenia) kehrt hingegen die amtierende Vize-Weltmeisterin über 5000 Meter und Zweite des BOclassic 2017 nach Bozen zurück. Ihre ärgste Widersacherin bei der Jagd nach ihrem ersten BOclassic-Sieg wird Alemitu Tariku (Äthiopien) sein. Die Organisatoren hoffen zudem auf die Teilnahme der zweifachen BOclassic Siegerin (2018, 2015) Netsanet Gudeta. Weitere Top-Stars werden laufend verpflichtet. Mehr Infos

