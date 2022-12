BOclassic Südtirol: Hobbyläufer, Kinder, Weltklasse

Just for Fun – Walk, Run & More

14.00 Uhr

Hobbyläufer starten beim BOclassic Ladurner Volkslauf (5 km)

14.55 Uhr

junge Nachwuchstalente messen sich beim Raiffeisen Jugendcup

15.35 Uhr

BOclassic Elite Damen (5 km): die Weltklasseläuferinnen gehen an den Start

16.00 Uhr

der Höhepunkt: BOclassic Elite Herren (10 km)

Dabei sein ist alles; gehen, laufen, mit Hund, mit Kinderwagen, mit Roller Skates, mit Nordic Walking Stöcken,… - Foto: © BOclassic Südtirol



13 Uhr: Just for Fun

Auftakt des BOclassic Südtirol Silvesterlaufs bildet um 13 Uhr der Just for Fun: dabei gilt „Dabei sein ist alles“. In 40 Minuten können alle Interessierten auf der Originalstrecke des BOclassic unterwegs sein, und zwar gehend, laufend, mit Hund, mit Kinderwagen, mit Roller Skates, mit Nordic Walking Stöcken,…. Jetzt anmelden





Sich mit der Elite messen: 5km durch die Bozner Altstadt - Foto: © BOclassic Südtirol



14 Uhr: Ladurner Volkslauf

Eine Stunde später machen die Hobbyläufer beim Ladurner Volkslauf auf der 5 km langen Strecke Jagd auf die Bestzeit. Weltweit einzigartig ist dabei der direkte Zeitvergleich mit der Weltklasse, denn die Amateursportler laufen auf der gleichen Strecke wie die Damen Elite. Der Volkslauf ist gleichzeitig der Auftakt der Top7 Laufserie 2023! Jetzt anmelden





Die Stars von morgen messen sich beim Raiffeisen Jugendcup - Foto: © BOclassic Südtirol



14.55 Uhr: Raiffeisen Jugendcup

Der Startschuss fällt für die Nachwuchstalente: Bei der 40. Ausgabe des Raiffeisen Jugendcup laufen Kinder je nach Alter ein oder zwei Runden auf dem 1250m langen Rundkurs. Jetzt anmelden





Weltklasseathleten in Bozen: Schaulaufen der Stars! - Foto: © BOclassic Südtirol



15.35 & 16.00 Uhr: Highlight: Weltklasseläufer in Bozen

Abschluss und absolutes Highlight sind alljährlich die Eliteläufe! Top Stars aus rund 15 Nationen laufen beim weltweit am stärksten besetzten Silvesterlauf der Welt mit. Bei den Damen kehrt mit Dawit Seyaum aus Äthiopien die Vorjahressiegerin und Streckenrekordhalterin sowie WM-Dritte 2022 nach Bozen zurück. Ihre ärgste Widersacherin wird die BOclassic-Siegerin der Jahre 2019 und 2020 Margaret Kipkemboi (Kenia) sein.

Bei den Herren hat bereits der Europameister Yemaneberhan Crippa (Gold über 10.000 m, Bronze über 5.000m bei der EM 2022 in München) seine Teilnahme bestätigt. Mit dabei sind zur großen Freude der Organisatoren auch drei starke Läufer aus Südtirol: Markus Ploner, Hannes Perkmann, und Raphael Joppi. Weitere Top-Stars werden laufend verpflichtet.



Die Elite Frauen laufen 4 Runden = 5km, die Herren 8 Runden = 10 km! - Foto: © BOclassic Südtirol





BOclassic Südtirol – Silvesterlauf Bozen: Eine bunte Veranstaltung für alle! So werden etwa das Just for Fun Event, der Amateurlauf BOclassic Ladurner Volkslauf und die Kinderrennen des Raiffeisen Jugendcups geboten. Kein Wunder, dass der BOclassic Südtirol seit knapp 50 Jahren das sportliche Highlight zum Jahresende in der Landeshauptstadt Bozen ist. Mitmachen kann beim renommierten Silvesterlauf jede und jeder und somit das alte Jahr im wahrsten Sinne des Wortes auslaufen.13.00 Uhr