BOclassic Südtirol läuft am Pfingstsamstag

Normalerweise laufen die Laufsportlerinnen und -sportler beim BOclassic Südtirol am Silvesternachmittag durch das Bozner Stadtzentrum. Coronabedingt konnten die Hobbyläufer das Jahr 2020 aber nicht wie gewohnt auslaufen.Der Hobbylauf, der sogenannte BOclassic Ladurner Volkslauf, und das Nachwuchsrennen des BOclassic Raiffeisen Jugendcups gehen deshalb erstmals in 46 Jahren in der warmen Jahreszeit über die Bühne.die traditionelle 1,25 Kilometer lange Strecke im Bozner Stadtzentrum in Angriff, die vom Waltherplatz startet und durch die Silbergasse, über den Obstplatz und durch die Lauben, vorbei am Rathausplatz, in die Weintraubengasse, die Laurinstraße und die Bahnhofsallee wieder zum Startpunkt führt.Die Nachwuchssportler werden zwei Runden zurücklegen, die allgemeine Altersklasse muss vier Schleifen absolvieren. Gestartet wird in mehreren Startblöcken, beim Ladurner Volkslauf erfolgen sogar zwei getrennte Starts.19 Uhr Raiffeisen Jugendcup19.20 Uhr Ladurner Volkslauf – 1. Start20.00 Uhr Ladurner Volkslauf – 2. StartAlle Teilnehmer dürfen nur mit CoronaPass antreten, außerdem müssen die Sicherheitsabstände und Regeln des italienischen Leichtathletikverbandes eingehalten werden.Kurzentschlossene können sich noch anmelden, ein Restkontingent an Startplätzen ist noch verfügbar.

