BOclassic Südtirol Nightrun ein voller Erfolg

Titelverteidiger Hannes Perkmann (Sarntal) zündete schon beim Start am Waltherplatz den Turbo und flog im Anschluss über die 1,25 Kilometer lange Distanz durch das Bozner Stadtzentrum, die die Teilnehmer insgesamt vier Mal zurücklegen mussten. Mit einer Siegerzeit von 15.12 Minuten stellte der 28-Jährige einen neuen Streckenrekord beim Volkslauf auf und unterbot um 18 Sekunden die schnellsten Zeiten, die jemals beim Eliterennen der Frauen gelaufen worden sind. Platz zwei ging an Michael Hofer, der die Ziellinie in immer noch achtbaren 15.41 Minuten passierte. Das Podium komplettierte mit Martin Plankensteiner (16.04) ein weiterer Südtiroler Teilnehmer.Bei den Frauen war Lara Vorhauser nicht zu schlagen. Die 21-Jährige aus Grasstein in der Gemeinde Franzensfeste setzte sich mit einer Zeit von 18.47 Minuten durch. Die Tagessiegerin aus dem Wipptal verwies Francesca Tonin auf den zweiten Platz (19.08). Den dritten Rang nahm mit Petra Pircher eine weitere heimische Topathletin ein. Die Routinierin aus Laas erreichte das Ziel nach 20.08 Minuten.Im Vorfeld des Volkslaufes war auch der BOclassic Raiffeisen Jugendcup über die Bühne gegangen, bei dem die Nachwuchsathleten zwei Runden zurücklegen mussten. Hier ging der Sieg an Maximilian Nagler (ASV LC Bozen Raiffeisen/8.45 Minuten) und Lisa Leuprecht (Sportclub Meran/8.47).Der Läufer Club Bozen Raiffeisen richtet den BOclassic Südtirol seit über 45 Jahren erfolgreich aus und hofft, dass das renommierte Laufevent zu Silvester wieder in seiner Gesamtheit mit den beiden Eliterennen, dem Volkslauf, den Jugendrennen und dem Wettkampf für Handbiker stattfinden kann.1. Hannes Perkmann ITA/ASC LF Sarntal Raiffeisen 15.122. Michael Hofer ITA/ASV Deutschnofen 15.413. Martin Plankensteiner ITA 16.044. Benjamin Eisendle ITA/Laufverein ASV Freienfeld 16.355. Andreas Tiefenbrunner ITA/ASV LC Bozen Raiffeisen 16.411. Lara Vorhauser ITA/ASV Sterzing Volksbank 18.472. Francesca Tonin ITA/Calcestruzzi Corradini Excels. 19.083. Petra Pircher ITA/ASC Laas Raiffeisen 20.084. Alice Peruz ITA/Gr. Marc. Calalzo Atl. Cadore 20.335. Lisa Thaler ITA/ASC LF Sarntal Raiffeisen 20.38

