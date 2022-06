Boulder-Weltcup in Brixen: Countdown läuft

Sport, Spaß und Party steht in den kommenden Tagen in Brixen auf dem Programm. Die 200 besten Kletterer der Welt sind am kommenden Wochenende beim Boulder-Weltcup in Brixen zu Gast. Sie werden am Freitag die Qualifikation des Boulder-Weltcups klettern, am Samstag steht das Halbfinale und Finale der Damen und am Sonntag das Halbfinale und Finale der Herren auf dem Programm. Auf vier verschiedenen Boulder-Routen müssen die Athletinnen und Athleten das Boulder-Problem zuerst inspizieren und dann lösen – dafür haben sie nur vier Minuten Zeit.Grundlegend für den Erfolg ist neben der körperlichen Fitness auch die mentale Stärke. Für das Publikum ist Bouldern auf diesem Niveau eine Augenweide, die Emotionen, die Spannung und die Stimmung sind überwältigend.Den Auftakt der Boulder-Weltcupwoche geben zwei Filmabende: Am Mittwoch wird um 21.30 Uhr „The Alpinist„ und am Donnerstag, nach der Eröffnungszeremonie, der Kletter-Film „The Wall – Climb for Gold“ gezeigt. Ab Freitag jagt ein sportlicher Höhepunkt den nächsten. Den sportlichen Auftakt macht die Qualifikation der Damen (9-15.30 Uhr) und Herren (16.30-22 Uhr).Anschließend geht die „Vertical Life After Party“ am Wettkampfgelände über die Bühne – für Stimmung sorgt DJ „Toni Telefoni“ sowie der Zlagboard Contest. Am Samstag findet das Halbfinale (11 – 13.15 Uhr) und Finale (20 Uhr) der Damen statt. Zwischendurch und nach dem Finale wird wiederum für Partystimmung gesorgt: Es spielt die Live Band „Grandma’s Rockingchair“ und am Abend die Band „Shanti Powa“ bei der „Vertical Live After Party“. Am Sonntag müssen die Männer noch ihre Kletterkünste unter Beweis stellen: das Halbfinale geht von 11 bis 13.15 Uhr und das Finale um 19 Uhr über die Bühne. Für Speis und Trank sorgen die Foodtracks, für Kinder wird eine Mega-Hüpfburg aufgebaut.Tickets und Infos unter www.suedtirol-climbing.it STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.