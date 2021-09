Bozen: Ein Kunstprojekt zur Belebung der Altstadt

Die Altstadt, um die Bozner Lauben, wird vom 24. September bis zum 3. Oktober 2021 zur begehbaren Kunstmeile. Vor 40 Handelsbetrieben, Mitglieder des BZ Heartbeat, werden 40, von lokalen Kunstschaffenden, Literat*innen und Architekt*innen, allesamt Mitglieder des Südtiroler Künstlerbundes, umgestaltete Stühle positioniert, die zum Betrachten, zum Staunen als auch zum Verweilen einladen. Zu sehen sind bemalte, zersägte, perforierte, umgebaute, überzogene bis hin zu sprechenden Varianten des traditionellen Tiroler Bauernstuhls mit Herzausschnitt.Die Absicht des Projektes Chair©city und warum sich BZ Heartbeat für eine Kooperation mit dem Südtiroler Künstlerbund entschieden hat, erklärt Angelika Huber folgendermaßen: „Hilfe durch Kunst, Shoppen und Genuss. Auf kreative Weise unterstützt BZ Heartbeat die Kunstschaffenden und erreichen damit eine Belebung der Altstadt Bozen in allen Bereichen. Not macht bekanntlich erfinderisch – und in schlechten Zeiten halten ALLE zusammen. Es geht darum, die in der Coronazeit vernachlässigte Kunst ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken und eine Frequenzsteigerung der Altstadt Bozen zu erreichen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen an Kunst interessiert sind, aber nicht den Weg in eine Galerie finden. Mit Chair©ity ermöglichen wir eine Alternative die Kunst wieder neu für sich zu entdecken.“Ausgangsobjekt des Kunstprojektes Chair©ity, ist der traditionelle Bauernstuhl mit Herzausschnitt in Vollholz. Der Bauernstuhl, als Objekt der Erinnerung an getäfelte Bauernstuben, als Inbegriff von Gemütlichkeit, wird er heute wie ein Erbstück alpenländischer Geschichte verwendet. Die Aufgabe der Kunstschaffenden war es, dieses Massenprodukt zu individualisieren und ihm damit einen künstlerischen Wert zuzuführen. „Die Herausforderung bei dem Projekt für die Künstler*innen ist es aus einem seriellen Alltagsgegenstand, ein einzigartiges Kunstobjekt zu schaffen, das die jeweilige Handschrift des Künstlers trägt. “, so Lisa Trockner; Geschäftsführerin des Südtiroler Künstlerbundes und Kuratorin des Projektes.Ab dem 24.September bis zum 3. Oktober übernehmen 40 Kaufleute des BZ Heartbeat jeweils die Patenschaft eines Stuhles und zeigen diesen während der Öffnungszeiten vor dem jeweiligen Geschäft bzw. in Ihren Schaufenster, verteilt in der ganzen Altstadt, wie Museumstraße , Goethestraße, Obstplatz , Kornplatz, Europalgalerie , Laubengasse, Dr. J. - Streitergasse, Rauschertorgasse, Franziskanergasse, Wangergasse, Weintraubengasse bis hin zur Meraner Straße. Nach Ende der Bolzano Art Week werden die Stühle wieder in die Galerie Prisma gebracht, wo sie während der Weihnachtsauktion des Südtiroler Künstlerbundes, verbunden mit einer Ausstellung und einem Katalog, ersteigert werden können. Einer der Stühle wird über ein Publikumsvoting unter den Teilnehmenden verschenkt. Die diesbezüglichen Unterlagen des/der Künstler*in liegen in den Geschäften der Kaufleute auf, welche die „Patenschaft“ übernommen haben.Am 24. September um 8.30 Uhr werden alle Stühle anlässlich eines Kunstfrühstücks auf dem Walterplatz positioniert und vorgestellt, bevor sie dann an die Geschäfte der Bozner Altstadt verteilt werden.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.Weitere Infos zum Projekt gibt es auf der eigenen Website , auf der Seite des Künstlerbundes , sowie auf Facebook

