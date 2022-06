Bozen: Europa spielt in Südtirol

Es geht los: Am 24. Juni beginnt die 40. Ausgabe des Südtirol Jazzfestivals im Kapuzinerpark in der Bozner Stadtmitte mit einem Konzert, das die programmatische Ausrichtung dieses internationalen Musikfests unterstreicht.Im Rahmen des Openings treten die in London lebende und aus Südtirol stammenden Bassistin Ruth Goller, der britische Saxophonist und Rapper Soweto Kinch, die französische Sängerin Leïla Martial, der niederländische Gitarrist Reinier Baas, der in den USA geborene und in Italien lebende Saxophonist Dan Kinzelman, der slowenische Cellist Kristijan Krajncan und der finnische Saxophonist Pauli Lyytinen zum ersten Mal gemeinsam auf. In seiner 40. Ausgabe feiert das Südtirol Jazzfestival den europäischen Jazz – und aktiviert damit ein dichtes Jazz-Netzwerk, das in zehn Jahren im Umfeld der Länderschwerpunkte über den gesamten Kontinent gespannt wurde.Viele Musikerinnen und Musiker, deren Projekte in den vergangenen Jahren die Länderschwerpunkte prägten oder die als „Artist in Residence“ eingeladen wurden, kehren vom 24. Juni bis zum 3. Juli nach Südtirol zurück. Europäischer Jazz ist einzigartig: Mit einer Experimentierfreude, die Grenzen gerne überschreitet, hat sich der europäische Jazz von seinen US-amerikanischen Vorbildern emanzipiert.An über 30 Spielorten in allen Südtiroler Landesteilen bietet das Festival 56 Konzerte an. Der Kapuzinerpark ist das „Base Camp„“des Festivals. In diesem „Basislager“ finden im Rahmen der „Base Camp Sessions“ an neun Veranstaltungstagen jeweils Konzerte statt. Das Base Camp mit der Jazz-Bühne, einer Bar und einem Restaurant ist täglich von 18 bis 24 Uhr geöffnet.Weitere Jazz-Locations sind das Volkskundemuseum in Dietenheim, die Comici-Hütte in Wolkenstein ein „geheimer“ Ort in Brixen, der erst kurz vor Konzertbeginn bekannt gegeben wird, der Stanglerhof in Völs oder das Batzen Sudwerk mit Late-Night-Konzerten, die den Jazz ins Unbekannte ausdehnen. Der Geschmack dieser Klangmenüs wird überraschen - wie so vieles beim Südtirol Jazzfestival 2022.Alle Infos unter www.suedtiroljazzfestival.com STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.