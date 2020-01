Bozen: „Fein und Rein“ – BZ Heartbeat macht sauber

Am Samstag, 01. Februar, findet diese Aktion bereits zum 2. Mal statt.





Ziel dieser Aktion ist es, die Bevölkerung für das Thema Abfall und korrekte Mülltrennung zu sensibilisieren.Dabei geht es bei der Aktion vor allem um das so genannte Plogging.Beim Plogging sammelt man während dem Laufen Müll. „Durch diese neue Form der Bewegung befreien wir unsere schöne Stadt vom Müll und tun unserer Gesundheit Gutes“, erklären die Organisatoren.Volontarius Onlus und Legambiente begleiten die „Plogger“ durch die Altstadt in Bozen.Retake BZ wird die Graffiti an einigen Fassaden der Dr.Streitergasse, Obstplatz, Franziskanergasse, und Wangergasse entfernen.Volontarius Onlus wird, speziell für die Kinder, einen Camper auf dem Rathaus aufstellen und ihnen dabei zeigen, wie man aus Abfall Dekorationsgegenstände basteln kann.„Als weitere Aktion ist das Zigarettenstummeln sammeln geplant, wobei die Seab die Teilnehmer mit Zangen und Handschuhen ausstatten wird.Los geht es um 10 Uhr am Rathausplatz in Bozen.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

som