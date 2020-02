Bozen im Hochzeitsfieber!

[email protected]

Die Besonderheit dabei ist, dass alle Damen in ihrem eigenen Hochzeitskleid und in Turnschuhen, und alle Herren in ihrem Hochzeitsanzug und normalen Hochzeitsschuhen am Lauf teilnehmen.Am Vormittag können sich alle noch nicht verheirateten Paare auf verlockende Vorteile und Überraschungen der zahlreichen Mitgliedsbetriebe in der Altstadt freuen. Neben kompetenter Beratung ist vom Hochzeitskleid, Unterwäsche und Braut-Make-up über Schuhe, Mode für Erwachsene und Kinder bis hin zur Hochzeitstorte und den Trauringen alles dabei.Beginn der Startnummernvergabe im Merkantilgebäude – Startgeld 10€!Start des Hochzeitslaufes am WaltherplatzDie drei schnellsten Ehepaare dürfen sich auf großartige Preise freuen: Zwei E-Citybikes, ein dreitägiger Aufenthalt im Gloriette Boutiquehotel oder ein Dental-First-Zahnarztgutschein. Nach dem Lauf haben alle Damen die Möglichkeit, ihr Brautkleid versteigern zu lassen. Alle Einnahmen aus dem Startgeld sowie aus der Versteigerung der Brautkleider werden dem Verein Kinderherz Südtirol gespendet.Im Anschluss zum Rennen sind alle Teilnehmer und Gäste zu einem Umtrunk im Parkhotel Laurin/Glashaus eingeladen.Weitere Infos gibt es hier

som