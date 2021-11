Swan Lake – Kids on Ice in der Bozner Altstadt

Der Amateursportverein „Bolzano on Ice“ wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, den Leistungssport Eiskunstlauf in Bozen und Umgebung zu fördern. Eiskunstlauf erfordert Engagement und absolute Hingabe. Es ist nicht nur ein schöner Sport, sondern auch eine große Lebensschule. Es hilft unseren Kindern sicherlich zu verstehen, wie wichtig es ist, sich anzustrengen, um gute Ergebnisse im Sport, aber auch im Alltag zu erzielen. Darüber hinaus verbindet das Eislaufen Sport und Kunst und schafft eine Mischung mit überraschenden Ergebnissen.Die Athleten von „Bolzano On Ice“ nehmen während der Wettkampfsaison an zahlreichen Wettbewerben in Italien und im Ausland teil. Einige ihrer Athleten nehmen an den prestigeträchtigsten Wettbewerben Italiens teil, in der so genannten Elitegruppe, andere in den Gruppen „National“ und „Interregional“. Zahlreiche Athleten nehmen auch an den „Intersocial“-Wettbewerben teil, bei denen sie sich mit Athleten aus der Region Triveneto messen.Der Synchroneislauf in Italien ist eine junge Disziplin, und jedes Jahr steigt die Zahl der Mannschaften beträchtlich an.Dabei handelt es sich um Teams, die auf der Grundlage eines musikalischen Themas Eislaufelemente synchron ausführen müssen. Eine Wettkampfübung besteht aus Manövern mit Kreisen, Linien, Blöcken, Rädern und Kreuzungen, die durch eine Vielzahl von Übergängen harmonisch miteinander verbunden sind und beeindruckende choreografische Möglichkeiten bieten.Seit 2012 bringt der Verein diese wunderbare Disziplin auch nach Bozen. Neben dem Team der Wettkampf-Eisläuferinnen, den Ice Dolls, werden auch spezielle Einführungskurse für den Bereich Synchronisation angeboten.In der Aufführung geht es um die ergreifende Geschichte der schönen Schwanenprinzessin Odette, die nur durch die wahre Liebe ihres Prinzen von einem Fluch erlöst und für immer ein Mensch werden kann.Der „Tanz der kleinen Schwäne“ steht vier Mal, auf dem Rathausplatz Bozen, jeweils samstags um 11.00 Uhr, beginnend mit dem 27.11.2021, auf dem Programm.Schwanensee auf dem Eis ist ein rundum romantisches, unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Erleben Sie diese Geschichte neu, getanzt mit viel Begeisterung und Liebe für das Eisballett.Bz Heartbeat freut sich auf diese Zusammenarbeit mit Bolzano Ice und hofft auf viele kleine Zuschauer, welche alle einen zum Christbaumschmuck gebastelten Schwan zum Aufhängen geschenkt bekommen. Alle diese Schwäne wurden von der CLAB Cooperativa gebastelt.Es ist schon zur Tradition geworden, dass Bz Heartbeat auch dieses Jahr die Lauben und die Seitenstraßen mit Ihren Weihnachtsbäumen schmücken werden, welche nach der Weihnachtszeit wieder in die Baumschule eingepflanzt werden.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.

pr