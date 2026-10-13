Präsentiert wird die aktuelle Herbst-\/Wintermode 2026\/27 mit ausgewählten Looks und besonderen Lieblingsstücken für die neue Saison.<BR \/><BR \/>Auf dem Laufsteg sind auch bekannte Gesichter aus Südtirol zu sehen: mehrere Missen sowie Olympiasiegerin Andrea Vötter.<BR \/><BR \/>Im Anschluss wird im UNIQUS Store bei DJ-Sound und Umtrunk weitergefeiert. Zum Jubiläum gibt es außerdem 10 % Rabatt auf alles.<BR \/><BR \/>UNIQUS freut sich auf alle, die mitfeiern möchten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369761_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369764_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369767_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369770_image" \/><\/div>