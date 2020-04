Brennercom: Cloud-Technologie für die elektronische Rechnungsstellung bewährt sich.

Seit dem 1. Januar 2019 ist die elektronische Rechnungsstellung für alle italienischen Unternehmen Pflicht geworden: eine Revolution für die italienische Wirtschaft und eine Herausforderung für Able Tech, die als Intermediator ihre Cloud für Tausende von Nutzern zur Verfügung stellt.Claudio Vigasio als Gründer von Able Tech ist der Schöpfer von ARXivar. Heute ist er Präsident und CEO dieses aufstrebenden Betriebes, der die elektronischen Dokument- und Prozessmanagementprozesse innovativ gestaltet. „Wir wussten, dass die elektronische Rechnungsstellung den italienischen Unternehmen die Gelegenheit bieten würde, ihren Produktivitätsrückstand gegenüber der fortschrittlichsten europäischen Länder aufzuholen“, erinnert sich Vigasio. „Wir sahen die Möglichkeit, die Anzahl unserer Kunden zu vervielfachen, dass wir wachsen könnten.“ Die Frage war, wie viele Kunden Able Tech-ARXivar als Intermediator wählen würden.Um die Größenordnung dieses Dienstes richtig einzuschätzen, trat Able Tech an Brennercom als Provider von Internet- und Cloud-Diensten heran. Das Südtiroler Unternehmen entwickelte eine hochskalierbare public Cloud. Das Herzstück der Infrastruktur ist der technologische Stack von VMware, beginnend mit vCloud Director, einer Cloud-Plattform, die von den weltweit größten Cloud-Providern genutzt wird.Heute erhält Able Tech 38 Millionen Anfragen am Tag. Damit diese unglaubliche Zahl gestemmt werden kann, ist eine solide und leistungsfähige Infrastruktur unerlässlich. Und die Anzahl der Nutzer? „Mehr als 58.000 Unternehmen haben sich für uns als Übertragungsportal der elektronischen Rechnungen und Archivierung der an das Finanzamt zu übermittelnden Steuerdokumenten entschieden“, schließt Vigasio. „Dieser Erfolg unterstreicht die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Cloud von Brennercom und der sie unterstützenden VMware-Technologien“.Kontaktieren Sie uns für Ihre maßgeschneiderte Lösung im Bereich Cloud & IT!Free Call: 800 832 832 E-Mail: [email protected] Website: www.brennercom.it

