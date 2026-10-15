Beim <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/baumfest-e310782" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Baumfest<\/a> dreht sich alles um Streuobstwiesen, alte Apfelsorten und die Geschichte des neuen Gartens. Es gibt Infostände, ein Quiz für Familien, die Verkostung historischer Apfelsorten und einen Workshop, in dem man sein eigenes Insektenhotel baut. Um 11.15 Uhr spricht Johannes Ortner im Chinesischen Pavillon über die Kulturgeschichte der Streuobstwiesen, um 11.45 Uhr werden gemeinsam die ersten Bäume gepflanzt. Von 12 bis 15 Uhr servieren Bäuerinnen vom Niederhubenhof in Lüsen und vom Torgglerhof in Villanders Suppen, Tirtlen und Kastanien. Ensembles der Musikschule Brixen, vom Flötentrio bis zum Harfenquartett, sorgen den ganzen Tag für den Klang, dazwischen spielt immer wieder die Steirische Harmonika. Der Eintritt ist frei, der Zugang führt über die Hofburg. Bei schlechtem Wetter entfällt das Fest.<BR \/><BR \/>Ein Vorschlag fürs Rahmenprogramm: Wer sich vorab stärken will, startet im <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/cafe-am-gries-brixen-p11041" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Café am Gries <\/a> mit Kuchen, Torten, frisch gepressten Säften und großer Sonnenterrasse. Nach dem Fest locken die Lauben: Im <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/der-traubenwirt-brixen-p6142" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Traubenwirt <\/a>(Kleine Lauben) gibt es regionale und italienische Küche im historischen Ambiente, bei schönem Wetter auch im Garten oder Innenhof. Im <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-fink-brixen-p6605" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Restaurant Fink <\/a> (Kleine Lauben) serviert die „Klosterküche“ durchgehend bis 21 Uhr warme Gerichte.<BR \/><BR \/>Zum Bummeln laden <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/oehler-fashion-women-brixen-p35675" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Oehler Fashion Women<\/a> (Große Lauben) mit Damenmode und Accessoires wie Taschen und Gürteln und <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/oehler-fashion-men-brixen-p35673" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Oehler Fashion Men <\/a> (Erhardgasse) mit Hemden, Jacketts und Pullovern ein. Wer es größer mag, fährt ins <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/maxi-mode-center-vahrn-vahrn-p42545" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Maxi Mode Center <\/a> in Vahrn: Mode für die ganze Familie, Schuhe, Spielwaren und Deko unter einem Dach, dazu ein Bistro mit Tagesmenü und MPreis für den Einkauf auf dem Heimweg.<BR \/><BR \/><i>Hinweis: die Veranstaltung und die genannten Betriebe stehen nicht zwingend in Zusammenhang<\/i>