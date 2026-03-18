Die Models präsentieren wie gewohnt stilvoll die neuesten Trends.<BR \/><BR \/>Auf dem roten Teppich in der Adlerbrückengasse in Brixen ist für viel Glamour gesorgt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269069_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Auch heuer wird Bettina Manfra, die Miss Südtirol 2017, die Modeschau moderieren<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269072_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu sehen gibt es die aktuelle Frühjahrs- und Sommerkollektion.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269075_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>STOL ist bei der Modeschau on Tour und zeigt die schönsten Bilder.