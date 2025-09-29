Die Models präsentierten wie gewohnt stilvoll die neuesten Mode-Trends. Auf dem roten Teppich in der Adlerbrückengasse in Brixen ist für viel Glamour gesorgt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204707_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Niemand geringeres als Bettina Manfra, die Miss Südtirol 2017, wird die Modeschau moderieren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204710_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu sehen gibt es die aktuelle Herbst- und Winterkollektion 2025\/26<BR \/><BR \/>STOL zeigt die schönsten Bilder.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205685_image" \/><\/div>