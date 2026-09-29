Die Models präsentierten wie gewohnt stilvoll die neuesten Mode-Trends. Auf dem roten Teppich in Brixen ist für viel Glamour gesorgt.<BR \/><BR \/>Auch dieses Mal wird Bettina Manfra die Modeschau moderieren und für gute Unterhaltung sorgen.<BR \/><BR \/>Zu sehen gibt es die aktuelle Herbst- und Winterkollektion 2026\/27<BR \/><BR \/>STOL zeigt die schönsten Bilder.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351629_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351632_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351635_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351638_image" \/><\/div>