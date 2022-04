Licht- und Kunstinstallationen: Brixen Water Light Festival

Anlässlich der 4. Ausgabe wird das Festival mit Licht- Kunstinstallationen auch in der Festung Franzensfeste, der Gilfenklamm in Ratschings und der Engelsburg in Neustift erweitert.34 lokale und internationale Künstler*innen verwandeln die unterschiedlichen Wasserstandorte mit ihren kreativen Ideen und Installationen in ein Lichtermeer.Mehr als 20 Brunnen, der Zusammenfluss von Eisack und Rienz und andere historische und kulturelle Schätze der Bischofsstadt und des nahe gelegenen Neustift, Franzensfeste und Ratschings werden neu interpretiert. Während in Brixen, Ratschings und Franzensfeste die Licht- und Kunstinstallationen zwischen 21:00 und 24:00 Uhr erstrahlen, sind die Werke renommierter Künstler*innen wie James Turell in der Engelsburg tagsüber für die Besucher*innen geöffnet.STOL ist bei der Eröffnung am 29. April on Tour und zeigt die besten Bilder.