Brixen Water Light Festival © powered by Durst

Vom 3. bis 21. Mai 2023 werden in Brixen, Neustift und Franzensfeste 48 Licht- Kunst- Installationen erlebbar und sichtbar sein. Die heurige Ausgabe ist ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit ausgerichtet, wobei die anwesenden nationalen und internationalen Künstler*innen unterschiedlichste Aspekte der Nachhaltigkeit mit Inhalten, Inspirationen und Ideen interpretieren, aufzeigen und auch anprangern. Die Auseinandersetzung mit speziellen Themen wie Lichtverschmutzung und mit der Ökologie verbundenen Problemen hat in Brixen selbst und darüber hinaus zu einem partizipativen Inklusionsprozess zwischen Behörden, Fachexperten und der Bevölkerung gebracht. Dies hat auch dazu beigetragen, dass sämtliche Prinzipien für eine nachhaltige Organisation des Water Light Festivals mit der Unterzeichnung des „ILO Sustainability Manifesto“ mitgetragen und umgesetzt werden.Täglich zwischen 21 und 24 Uhr erwacht Brixens Altstadt während des Water Light Festivals. Ein Parcours in Form einer blauen Linie führt von Installation zu Installation. Drei außergewöhnliche Installationen stellen den Höhepunkt des nächtlichen Festival-Parcours in Brixens Altstadt dar, können allerdings nur mit Ticket erlebt werden (im Vorverkauf bis zum 2. Mai 10€, ab 3. Mai 12€).Dieses Ticket ist in die diesjährige Brixner Summercard inkludiert.Ein historischer Ort mit fast 900 Jahren Geschichte ist der Rahmen für die zehn Installationen im Rahmen des Water Light Festivals. Das Kloster Neustift wird das Water Light Lab, ein internationales Ausstellungsprogramm mit 10 Lichtkunstinstallationen verschiedener Generationen von Künstler*innen beherbergen. Ebenso hier findet der Water Light Hub statt mit einer Reihe von Vorträgen, Diskussionen und Arbeitsgruppen. In der Franzensfeste finden einige Installation der Kunstsammlung des Museions im Rahmen des Water Light Festivals ihren geeigneten und wirkungsvollen Platz.Alle Infos unter www.waterlight.it