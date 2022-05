Brixen Water Light Festival © powered by Durst erhellt die Frühlingsabende in Brixen und Umgebung

WLF 2019 - Ice melting Ice by Stefano Cagol - Foto: © Brixen Tourismus_Matthias Gasser

WLF 2019 - Luminéoles by Porté par le vent - Foto: © Brixen Tourismus_Pierluigi Orler

WLF 2019 - Notte del Marinaio by Giampaolo Talani - Foto: © Brixen Tourismus_Pierluigi Orler

WLF 2019 - Snow Glow by Spectaculaires - Foto: © Brixen Tourismus_Matthias Gasser

Vomverwandelt das Brixen Water Light Festival © powered by Durst Brixen und Umgebung in eineAnlässlich der 4. Ausgabe wird das Festival mit Licht- Kunstinstallationen auch in der Festung Franzensfeste , der Gilfenklamm in Ratschings und der Engelsburg in Neustift erweitert.verwandeln die unterschiedlichen Wasserstandorte mit ihren kreativen Ideen und Installationen in ein Lichtermeer. Mehr als 20 Brunnen, der Zusammenfluss von Eisack und Rienz und andere historische und kulturelle Schätze der Bischofsstadt und des nahe gelegenen Neustift, Franzensfeste und Ratschings werden neu interpretiert. Während in Brixen , Ratschings und Franzensfeste die Licht- und Kunstinstallationen zwischen 21:00 und 24:00 Uhr erstrahlen, sind die Werke renommierter Künstler*innen wiein der Engelsburg tagsüber für die Besucher*innen geöffnet.Unter dem Motto „Wasser ist Leben - Licht ist Kunst„ entsteht ein einladender Kunstparcours, welcher die verschiedenen Installationen durch eine blaue Linie miteinander verbindet. Der künstlerische Zugang ist dabei sehr unterschiedlich und reicht von skulpturalen Objekten, über Videoprojektionen und Kunstwerken bis hin zu Audio-visuellen Installationen, welche zum Teil auch auf die Interaktion mit dem Publikum setzen.Im Mittelpunkt des diesjährigen Brixen Water Light Festivals © steht die Vielfalt der teilnehmenden Künstler*innen: u.a.oder Werke von drei der größten Künstler der zeitgenössischen Kunst wie James Turrell,undEine ganze Stadt feiert mit Installationen, Kunstausstellungen und Solidaritätsaktionen. Ein Festival, das man nicht verpassen sollte.Tickets und Informationen unter www.waterlight.it