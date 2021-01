Die Ausstellung „Bücherwelten im Waltherhaus“ bietet Lesestoff für jede Altersgruppe. Aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und aus Südtirol stammen die ausgestellten Bücher; die Publikationen für Erwachsene hat die Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann zusammengestellt, jene für Kinder und Jugendliche das Jukibuz im Südtiroler Kulturinstitut.Beim Ausstellungsschwerpunktsteht Frau im Mittelpunkt. Gezeigt werden Bücher VON und ÜBER Frauen: Zu entdecken gibt es Autorinnen, Pionierinnen, Erfinderinnen, große Denkerinnen … die unterschiedlichsten *innenwelten sind Herzstück der Bücherwelten 2021. Passend zum Schwerpunktthema gehen Josefina Sundblad und Elisabeth Pfeifauf, Studentinnen der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen, in ihrer künstlerischen Installation „What was/is/will be a woman?“ den Fragen „Was ist eine Frau? Wie wird eine Frau wahrgenommen? Was sind ihre Stärken?“ nach. Auf dem Vorplatz des Waltherhauses sind Portraits von jungen Rebellinnen, deren Initiativen die Welt verändern, zu sehen (entnommen aus der Publikation „Young Rebels“ des Hanser-Verlags).Wie jedes Jahr werden die Bücherwelten vervollständigt mit dem Bücherbaum, der Initiative „Bookstart – Babys lieben Bücher“, den Neuerscheinungen der Verlage aus Südtirol und Nordtirol sowie mit einer Auswahl an ausgezeichneten und preisgekrönten Büchern. Ein Teil der Bücherwelten wird – nach der erfolgreichen Premiere 2019 – vom 2. bis 9. März voraussichtlich auch in Schlanders zu sehen sein.: Da die Ausstellung vorerst nicht zugänglich ist, wird esgeben. Auch werden Teile des Rahmenprogrammsangeboten werden. Infos unter: www.kulturinstitut.org Die Bücherwelten im Waltherhaus werden veranstaltet vom Südtiroler Kulturinstitut in Zusammenarbeit mit der Landesbibliothek Dr. F. Teßmann, der Südtiroler Verlegervereinigung, der Autonomen Provinz Bozen/Abteilung Deutsche Kultur, der Deutschen Bildungsdirektion/Pädagogische Abteilung, dem Südtiroler Künstlerbund, der Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung, dem Folio-Verlag, der Edition Raetia, dem Athesia Tappeiner Verlag, dem franzLAB, der Kulturzeitschrift „Kulturelemente“, der Organisation TANNA, dem Katholischen Südtiroler Lehrerbund, dem Edizioni alphabeta Verlag, dem Autorinnenkollektiv „Die Glühbirne“, dem Weger-Verlag sowie dem Universitätsverlag „bu,press“.

