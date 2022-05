Bühne frei für die Eppaner Weine

Bei geführten Verkostungen kommen Südtirols Spitzenweine ins Glas. - Foto: © Weinclub Eppan

Alles Wein bei Publikumsverkostung, Sonderverkostung Chardonnay aus Südtirol und den geführten Verkostungen mit Südtirols Spitzenweinen. - Foto: © Weinclub Eppan



Weinliebhaber und Weinkenner sollten sich den Tag des Weines Eppan am Samstag, 21. Mai im Kalender eintragen. Der Weinclub Eppan, der Tourismusverein Eppan und die Eppaner Weinproduzenten laden von 16 bis 22 Uhr in die Kellerei St. Michael-Eppan und zur Verkostung von rund 150 Etiketten.18 Eppaner Winzer präsentieren ihre Weine den Interessierten an Verkostungstischen. Rund 20 der besten Chardonnay Südtirols werden bei der Sonderverkostung eingeschenkt bei der Masterclass kommen Südtirols Spitzenweine ins Glas.Die Kellermeister Hans Terzer, Gerhard Kofler, Wolfgang Tratter und Stephan Rohregger entkorken um 15.30 Uhr die Spitzen Weißweine, um 18 Uhr die Spitzen Rotweine.Für diese beiden geführten Verkostungen ist eine Anmeldung im Tourismusverein Eppan unter 0471 662206 notwendig.Zu all den guten Weinen tischen Restaurant Zur Rose, Enothek Vis à Vis, mila – Bergmilch Südtirol, Genuss&Lachs Delikatessen und Metzgerei Windegger bei der Minikulinaria regionale Qualitätsprodukten und Südtiroler Spezialitäten auf und die Hofbrennerei Ortler bietet feine Edelbrände zur Verkostung.Weingenuss, aber sicher! Bei der Veranstaltung gelten die am Veranstaltungstag geltenden Coronaregeln.16 bis 22 Uhr:Chardonnay aus Südtirol