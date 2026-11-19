Gutes Essen muss nicht kompliziert sein. Oft sind es gerade die einfachen Zutaten, die für besondere Genussmomente sorgen. Ein paar sonnengereifte Tomaten, frische Kräuter, ein Schuss Olivenöl und dazu etwas ganz Besonderes: Burrata oder Stracciatella von Brimi. Zwei italienische Käsespezialitäten, die mit ihrem feinen Geschmack und ihrer unverwechselbaren Cremigkeit begeistern und selbst einfache Gerichte zu kleinen kulinarischen Highlights machen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386378_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Burrata : Ein Klassiker mit Überraschungseffekt<\/b><BR \/><BR \/>Die Burrata hat ihren Ursprung in Süditalien und längst auch die Herzen vieler Genießer erobert. Ihre Besonderheit zeigt sich erst beim Anschneiden: Hinter einer zarten Mozzarella - Hülle verbirgt sich eine Füllung aus Stracciatella, einer Mischung aus feinen Mozzarellafäden und Sahne.<BR \/><BR \/>Auch Brimi hat die beliebte Spezialität in sein Sortiment aufgenommen und setzt dabei auf hochwertige Südtiroler Bergbauernmilch. Das Ergebnis ist eine Burrata mit mildem Geschmack und einem herrlich cremigen Kern, die sowohl als eigenständiges Gericht als auch als Zutat überzeugt.<BR \/><BR \/>Ob klassisch mit Tomaten und Basilikum, als Highlight auf einem bunten Antipasti Teller, zu gegrilltem Gemüse oder als krönender Abschluss auf Pasta und Pizza, Burrata sorgt immer für das gewisse Extra.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386381_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Stracciatella: Cremiger Genuss, der alles verfeinert<\/b><BR \/><BR \/>Noch mehr Cremigkeit gefällig? Dann ist die Stracciatella von Brimi genau das Richtige. Die feinen Mozzarellafäden, die mit frischer Sahne vermischt werden, ergeben eine wunderbar weiche Spezialität, die mit ihrem milden Geschmack begeistert.<BR \/><BR \/>Ihre besondere Stärke liegt in ihrer Vielseitigkeit: Ein Löffel Stracciatella verleiht frisch zubereiteter Pasta eine cremige Note, macht knusprige Bruschetta zu einem besonderen Genuss und verfeinert Salate, Gemüsegerichte oder frisch gebackene Focaccia. Auch pur, mit etwas Olivenöl und frischem Brot, zeigt sie, wie köstlich Einfachheit sein kann.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386384_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Italienische Genusskultur trifft Südtiroler Bergbauernmilch<\/b><BR \/><BR \/>Was beide Spezialitäten verbindet, ist nicht nur ihre italienische Herkunft, sondern auch die Qualität ihrer Zutaten. Bei Brimi trifft die Tradition italienischer Käsespezialitäten auf frische Südtiroler Bergbauernmilch und langjährige Erfahrung in der Käseherstellung.<BR \/>So entstehen in Brixen zwei Produkte, die für unkomplizierten Genuss, hochwertige Zutaten und die Freude am guten Essen stehen.<BR \/><BR \/><b>Jetzt entdecken und genießen!<\/b><BR \/><BR \/>Neugierig geworden? Die <b>Burrata<\/b> von Brimi im 100 g-Format und die <b>Stracciatella<\/b> im 250 g-Format sind in ausgewählten Supermärkten erhältlich.<BR \/><BR \/><b>Beim nächsten Einkauf entdecken, ausprobieren und genießen!<\/b><BR \/><BR \/>Weitere Informationen und köstliche Rezeptideen auf <a href="https:\/\/www.brimi.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.brimi.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386387_image" \/><\/div>