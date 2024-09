BZ Heartbeat: Danke an unsere treuen Kunden

Foto: © Bzheartbeat

Die Modewelt steht vor einem aufregenden Event, das Stil, Kreativität und lokalen Charme vereint. Am 14.9.2024 ab 11.00 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr) bis ca. 16.00 Uhr findet eine exklusive Fashion Show in der Gärtnerei Schullian statt, bei der die neuesten Herbstkollektionen präsentiert werden. Dieses besondere Ereignis zielt nicht nur darauf ab, die neuesten Trends und Designs zu präsentieren, sondern auch den lokalen Handel zu unterstützen und die Gemeinschaft zu stärken.Unterstützung des lokalen Handels: Durch die Teilnahme an der Fashion-Show bzw. Veranstaltung der Fashionshow fördern wir die lokale Wirtschaft und stärken den Einzelhandel in unserer Gemeinschaft, der in diesem Sommer wetterbedingt gelitten hat. Lokale Boutiquen und Designer erhalten eine Plattform, um ihre einzigartigen Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren und zugleich können wir uns mit diesem Event für die Treue unserer Kunden bedanken.Neben der atemberaubenden Modenschau erwartet die Gäste eine kleine „Fiera“, aber es werden nicht nur die modischen Sinne inspiriert, sondern auch kulinarisch werden sie von uns verwöhnt. BZ Heartbeat engagiert sich auch für einen guten Zweck: das Frauenprojekt Dakuna der Südtiroler Ärzte für die Welt.Dieses Projekt hat das Ziel, rund 80 Frauen, die ihre Schulausbildung abgeschlossen haben und keine Arbeit finden, eine Einkommensquelle zu bieten. Bei unserer Veranstaltung setzen wir uns, BZ Heartbeat, aktiv für diese Initiative ein und bitten herzlich um Ihre Unterstützung durch Spenden.Wir freuen uns darauf, Sie liebe Kunden und Freunde, bei unserer Flower Fashion Matinee willkommen zu heißen und gemeinsam die neuesten Modehighlights zu entdecken und den lokalen Handel zu unterstützen.Genießen Sie einen Tag voller Mode, Genuss und Gemeinschaft und vielleicht nächstes Jahr auf dem Waltherplatz!Partner:Atelier Eme, Oberrauch Zitt, Max Mara, Globus, Marina Rinaldi, Moire, Coccinelle, Embawo, Optik Walter, Tonhaus, Promis, Schullian, Vinum, Autoindustriale mobility group, Caroma, Rocco Sparkling, Roner, Obermoser, Weingut Röck, Konzertverein BZ, Elena Hair, Petra Gruber, Smile & Walk