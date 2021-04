BZ Heartbeat: Equal Pay Day - gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit

Der Equal Pay Day ist eine europaweite Initiative, um auf die geschlechtsspezifische Lohndifferenz zwischen Frau und Mann hinzuweisen. Frauen erhalten bei gleicher Qualifikation für dieselbe Arbeit weniger Lohn als Männer, in Zahlen ausgedrückt beläuft sich dieserIn der Corona-Krise hat sich gerade die Arbeit der Frauen als „systemrelevant“ herausgestellt. Zwei Drittel der Leistungsträger/Innen und vielfach beklatschten Heldinnen der Corona-Krise sind Frauen! Die Doppelbelastung durch Home Office und Home Schooling traf und trifft Frauen stärker als Männer. Wir müssen daher dafür Sorge tragen, dass die Corona-Krise nicht zu einer Krise der Frauen wird.Aus diesem Grund ist auch BZ Heartbeat ein Teil des, um bei der diesjährigengemeinsam mit dem Landesbeirat für Chancengleichheit in Bozen (letztes Jahr ausgefallen) dafür zu sensibilisieren!BZ Heartbeats Beitrag dazu ist, dass bei den teilnehmenden Mitgliedern in den lokalen Handels- sowie Gastronomiebetrieben als kleine Unterstützung unsererseits amalle Frauen bei einem Kauf in unseren Geschäften bzw. bei der Konsumation (sollte die Gastronomie geöffnet sein) in Bozens Altstadt einen 17%igen Nachlass erhalten.Auch wir von BZ Heartbeat möchten darauf hinweisen, dass ein gerechter Lohn zu den wichtigsten Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben zählt.Weitere Infos finden Sie hier:

