BZ Heartbeat: Hochzeitslauf für Kinderherz

Im Gleichschritt für herzkranke Kinder und zur Wiederverwendung des Hochzeitskleides: Am Samstag, 7. Oktober 2023 mit Treffpunkt um 10 Uhr verwandelt sich der Waltherplatz in Bozen in einen Laufparcours für Hochzeitspaare, die miteinander Spaß haben, mit ihrem Startgeld den Verein Kinderherz unterstützen und – wenn sie möchten – ihr Hochzeitskleid in der Folge dem Secondhand-Shop Kleopatra in Bozen überlassen. Dort können die Hochzeitskleider gegen eine freiwillige Spende erworben werden. Auch diese Spenden kommen „Kinderherz“ zugute.Mit dem Preisgeld von 20 Euro pro Person wird der Verein Kinderherz unterstützt. „Kinderherz“ wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, die jährlich rund 50 bis 60 Familien zu unterstützen, deren Kinder mit Herzfehler geboren werden. Die Vereinsmitglieder informieren, beraten und geben organisatorische Unterstützung bei Rehabilitationsaufenthalten des herzkranken Kindes. Sie bauen Netzwerke und Selbsthilfegruppen auf.Zum Auftakt wird die Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol in Ihren verschiedenen Landestrachten bevor die Hochzeitspaare mit ihrem Lauf beginnen, mit einem Wiener Hochzeitswalzer die Veranstaltung eröffnen.Beim 500-Meter-Lauf der Hochzeitspaare sind eine kleine Hürde zu überwinden, die Zeit des/der Langsameren wird gewertet: Das Startgeld beträgt 20 Euro pro Person und interessante, lokale Preise sowie eine Siegesfeier im Lokal „Meta“, im „Campofranco“ erwarten die Teilnehmenden.Zusätzlich zum Hochzeitslauf für Kinderherz haben sich die Mitglieder von BZ Heartbeat für alle Brautpaare , welche nächstes Jahr den Bund fürs Leben schließen wollen, etwas Besonderes überlegt.Um Sie, Ihre Familie, Freunde und Hochzeitsgäste bei den Vorbereitungen zu unterstützen, haben wir einen exklusiven Aktionstag. An diesem Tag haben unsere Mitgliedergeschäften eine Vielzahl von Angeboten, Rabatte und Beratungen vorbereitet, um Euch bei der Planung eurer Traumhochzeit behilflich sein zu können.Moderiert wird die Veranstaltung von der bezaubernden Karin Köhl.