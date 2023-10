BZ Heartbeat: Hochzeitslauf für Kinderherz

Am Samstag, 7. Oktober 2023 um 10.00 Uhr verwandelt sich der Waltherplatz in Bozen in einen Laufparcours für Hochzeitspaare, die Spaß haben werden, mit ihrem Startgeld den Verein Kinderherz unterstützen und – wenn sie möchten – ihr Hochzeitskleid dem Secondhand-Shop Kleopatra in Bozen überlassen können, wo es gegen eine Spende erworben werden kann, welche ebenfalls den Verein Kinderherz zu Gute kommt.Beim 500-Meter-Lauf sind eine Hürde zu überwinden, die Zeit des/der Langsameren wird gewertet, das Startgeld beträgt 20 Euro pro Person. Mit dem Preisgeld von 20 Euro pro Person wird der Verein Kinderherz unterstützt.Die Teilnehmenden des Hochzeitslaufs können großartige, lokale Preise gewinnen, die die Gewerbetreibenden der Altstadt zur Verfügung stellen. Weiters sind auf der Webseite www.bzheartbeat.it sind alle Betriebe gelistet, die sich mit Aktionen und Rabatten am Bozner Hochzeitsfieber beteiligen, für die Brautpaare, welche nächstes Jahr den Bund fürs Leben schließen wollen.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.