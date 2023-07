BZ Heartbeat – Lange Shopping-Night in White

Sommer, Sonne, Abendshopping: Am Donnerstag, 27. Juli 2023 wird die Bozner Altstadt wieder zur Bühne für ein spektakuläres Einkaufserlebnis ganz in Weiß. Nach langer Pause findet in Bozen erneut das Shoppingevent des Jahres statt. Von 17 bis 22 Uhr klingt Live-Musik durch Gassen und über Plätze, können Besucher:innen bis spätabends in den Boutiquen und Geschäften nach Schnäppchen und den neuesten Trends stöbern, Schmuck und Kleidung anprobieren, Schmankerln und Getränke der Gastronom:innen verkosten, können sich Kinder auf Hüpfburgen austoben und Erwachsene sich anschließend auf der After Party vergnügen.BZHeartBeat legt sich ins Zeug: Die Gewerbetreibenden der Bozner Altstadt haben sich vor Jahren zu einer Plattform zusammengeschlossen, um es als Händler:innen-Gruppe mit dem Online-Handel aufzunehmen und Einkaufen zum Erlebnis mit allen Sinnen zu machen. Am Abend des Donnerstags, 27. Juli werden lokale Musikbands als wandernde Gruppen durch die Straßen und Gassen der Bozner Altstadt streifen und ihre schönsten Töne erklingen lassen. Um die Anrainer:innen nicht zu stören, hören sie um 22 Uhr auf. Beeindruckende Walking Acts werden die Gäste zum Staunen bringen. Bars und Restaurants laden in ihren ganz in Weiß gehaltenen Gastgärten zum Genießen kulinarischer Schmankerln und erfrischender Getränke ein.Die Shopping-Night in White gibt Interessierten die Möglichkeit, in aller Ruhe durch die Bozner Innenstadt zu flanieren, sich mit Freund:innen zu treffen, im Ausverkauf Schnäppchen zu erhaschen oder neue Herbsttrends zu entdecken. Zum Abschluss wartet eine After-Shopping-Party in der Disco OKAY auf die Gäste. Gar einige Geschäfte warten an diesem Abend mit besonderen Aktionen auf.Die Besucher:innen sind eingeladen, so weit als möglich in Weiß gekleidet zu kommen. Das kühlt und wird den immer heißeren Sommern gerecht. Die Koordinatorin von BZHeartBeat Angelika Huber unterstreicht, dass die Shopping-Night dem Trend südlicher Länden folgt, die ihre Geschäfte immer öfter erst am Abend aufsperren, weil es während des Tages zu warm ist und der Abend mehr Muse in sich trägt.