BZ Heartbeat: Nussknacker –Kids on Ice

5-mal, auf dem Rathausplatz Bozen, jeweils samstags um 11.00 Uhr, beginnend mit dem 25.11. finden die Aufführungen (letzte 23.12.) der „ kleinen Nussknacker “ statt. Erleben Sie diese Geschichte neu, getanzt mit viel Begeisterung und Liebe für das Eisballett.Im Mittelpunkt der Aufführung steht das Mädchen Klara. Sie ist die Tochter der wohlhabenden Familie Silberhaus, die das Weihnachtsfest mit vielen Freunden und Verwandten feiert. Ihr Patenonkel Drosselmeier ist Uhrmacher und Erfinder und beeindruckt die gesamte Familie mit aufziehbaren Figuren. Sehr zu Klaras Bestürzung beschädigt ihr Bruder Fritz jedoch den Nussknacker, den das traurige Mädchen daraufhin in das Bett ihrer Puppe legt. Mitten in der Nacht steht Klara auf, um nach dem kranken Nussknacker zu sehen. Alles ist unheimlich - der Weihnachtsbaum wird immer größer und das Mädchen wird Zeugin einer Schlacht zwischen den vom Nussknacker angeführten Spielzeugsoldaten und dem Heer des Mäusekönigs. Als es für den Nussknacker schlecht aussieht, ergreift Klara einen Pantoffel und wirft ihn dem Mäusekönig an den Kopf. Die Mäuse fliehen und der Nussknacker verwandelt sich in einen jungen, hübschen Prinzen.Erleben Sie das musikalische Meisterwerk Tschaikowskis in Zusammenarbeit mit BOLZANO ON ICE, Gemeinde Bozen und BZ Heartbeat.Freier Eintritt und keine Reservierung möglich.STOL zeigt die schönsten Bilder.