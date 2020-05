BZ Heartbeat sagt DANKE an alle stillen Helden der Coronakrise.

DANKE an alle die ihre Gesundheit täglich aufs Spiel setzen, um Infizierten zu helfen und die Pandemie einzudämmen. DANKE an alle die dafür sorgen, dass unsere Supermärkte gefüllt sind und keine Massenpanik ausbricht.DANKE an alle Apotheker, Altenpfleger, Feuerwehrleute, Polizisten, Busfahrer, LKW-Fahrer, Mitarbeiter der Müllabfuhr und den vielen anderen Menschen, die täglich daran arbeiten, dass unsere Grundversorgung aufrecht bleibt.Ihr leistet derzeit Großartiges und wir als BZHeartbeat haben uns deshalb, zusammen mit unseren Mitgliedern, für Euch eine ganz besondere Aktion ausgedacht.Vom 14. – 21. Mai 2020 gibt es exklusiv für Euch 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment in einiger unserer Mitgliedsbetriebe.Bitte denkt daran einen Nachweis mitzubringen, der Euren Arbeitsplatz belegt!Alle Infos finden Sie hier

som