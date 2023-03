BZ Heartbeat und SEAB - Keep our City clean

hat schon einige Graffitis und andere Reinigungen im Laufe der Woche vorgenommen und zugleich die Eigentümer mit schriftlichen Angeboten kontaktiert und Ihnen namhafte Maler genannt bzw. die administrative Abwicklung angeboten. In Zukunft sind saubere, begrünte Städte integraler Bestandteil des Gesellschaftssystems: Stadtstruktur und Architektur fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden der Einwohner.Am 25.3. möchten wir unsere Altstadt lebenswerter machen und gemeinsam mit Ihnen den Kehrbesen schwingen. Die Mitarbeiter der Seab werden schon ab 5.30 Uhr in der Altstadt unterwegs sein, egal ob Nassreinigung in den verschiedensten Straßen, Müll entfernen usw.Angelika Huber, Geschäftsführerin der Genossenschaft meint, es ist höchste Zeit mal den SEAB-Mitarbeitern, die Tag für Tag unsere Abfälle beseitigen, ein DANKESCHÖN auszusprechen.SEAB-Mitarbeiter*innen muss Respekt gezollt werden, die ihren Dienst im Sinne der Allgemeinheit verrichten. Rufen wir uns ins Bewusstsein, wie wertvoll die Arbeit dieser Berufsgruppe für die Stadtsauberkeit, die Mülltrennung, das Recycling oder anders ausgedrückt für eine lebenswerte Umwelt ist. Was wäre, wenn wir diese Beschäftigten der Abfallwirtschaft nicht hätten?Angelika Huber erklärt, im Rahmen dieser Aktion geht es der Genossenschaft der Bozner Altstadt darum, die Hauseigentümer zu sensibilisieren in der Altstadt die innen- und außen Fassaden zu reinigen, Graffiti und Schmierereien zu beseitigen, welche in letzter Zeit wieder zugenommen haben sowie die Anrainer aufzufordern, Ihre illegalen Ablagerungen bzw. Müll „legal“ zu entfernen.Wir, BZ Heartbeat, laden am Samstag, den 25.03.2023 um 09.00 Uhr alle Seab Mitarbeiter, die für die Sauberkeit unserer Bozner Altstadt sorgen zu einem Frühstück im Gastgarten der Forst ein. Zugleich sind Hauseigentümer, Anrainer herzlich eingeladen, bei den Seab Mitarbeitern*Innen sich über das Thema Stadtsauberkeit bzw. den Diensten der SEAB zu informieren.Weiters bitten wir alle Hauseigentümer, welche nicht von BZ Heartbeat kontaktiert wurden, uns, BZ Heartbeat, ein mail unter [email protected] zu senden, gerne lassen wir Ihnen Angebote und Kontakte zur Reinigung bzw. Instandhaltung Ihrer Fassade zukommen.