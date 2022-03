BZHeartbeat: CreaKids @BolzanoCity vom 11.3. – 13.05.2022 jeden Freitag von 14:30 bis 18:00 Uhr

Viele sehen in den neuen digitalen Technologien die Zukunft der Kreativität. Andere glauben, die zunehmende Digitalität in unserem Leben blockiert uns mehr, als dass sie uns hilft. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Kinder sind von Natur aus lebhaften, kreativen Geistern, die vor Einfallsreichtum nur so strotzen. Wir möchten uns darum kümmern, diesen intuitiven Ursprung für unsere Kinder weiterhin zu bewahren.Kann man Farben spüren? Was bewegt uns? Wie wird wohl Wasser riechen? Wie hört sich Wolle an? Kann aus Altem Neues geschaffen werden? Oder wie Claude Monet es sagt „Ich möchte so malen, wie ein Vogel singt.“ All diese Fragen und Zitate zeugen davon, dass über das freie künstlerische Tun tiefes Erleben stattfinden kann.All das soll den „ CreaKids in der Bozner Altstadt “ ermöglicht werden. Mit Beginn 11.03.2022 treffen wir uns jeden Freitagnachmittag (außer dem 15.4.2022) im Sportler Flagship Store ( 6.Stock) in der Altstadt Bozen und werden vielfältiges Tun und Schaffen ermöglichen. Die Betreuerinnen der Ki.Ba. Project ermöglicht den Kindern spannendes und erfülltes Werken, Basteln, Malen, Upcycling und Filzen in einem wertfreien Umfeld.In diesen Nachmittagen der kreativen Betätigung soll Kunst nie als ein Moment für sich gesehen werden. Das fertige Produkt ist vielmehr ein Ergebnis der Erfahrung der Kinder. Im Austausch mit Umwelt, den anderen Kindern und der umgebenden Realität. Es geht um Entwicklung der Beobachtungsgabe und der Vorstellungskraft, der Sensibilität, das kritische Urteilsvermögen und der Lösungsorientierung. Es wird auch im Laufe des Nachmittages eine kleine Jause vorgesehen.Die Zielgruppe sind die Volksschulkinder. Die Anmeldungen erfolgen ausschließlich über www.kibaproject.it Das Projekt ist eine Kooperation von Ki.Ba. Project, Sportler AG und BZ Heartbeat.

