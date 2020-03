CALIDA LOVES NATURE

Mit der 100% NATURE Produktserie bringt CALIDA das Thema Nachhaltigkeit auf ein ganz neues Level - die komplett kompostierbaren Produkte aus TENCEL™ (Lyocell) werden in einem geschlossenen, besonders ressourcenschonenden Kreislauf aus nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt. Die Serie überzeugt nicht nur durch Nachhaltigkeit, sondern auch durch einzigartige Materialqualität und funktionale Eigenschaften, wie optimalem Feuchtigkeitsaustausch, perfekter Temperaturregulation sowie langanhaltendem Frischegefühl.In der Frühjahr / Sommer 2020 Saison wird die beliebte 100% NATURE Kollektion um diverse Styles erweitert. Neben den klassischen Kurzarm-Shirts gibt es für die Damen zusätzlich eine gesamte Tagwäscheserie sowie die neuen Basic-Slips NATURAL SKIN, die durch Clean-Cut Verarbeitung und schmeichelnde Frühlingsfarben überzeugen. Für die Herren erscheinen außerdem Boxer Briefs, ein Kurzpyjama und ein V-Shirt. Neue Farben und ein erstmalig eingesetzter Ringelprint verleihen den Styles einen maritimen Look.Nachhaltigkeit par excellence bieten die beiden unabhängigen Labels MADE IN GREEN by OEKO-TEX® sowie Cradle to Cradle Certified™. Nicht nur die 100% NATURE Serie, sondern auch immer mehr Produkte aus den saisonalen Kollektionen tragen das MADE IN GREEN by OEKO-TEX® Label, welches maximale Transparenz und höchste Anforderungen ans Produkt bedeutet.Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Deshalb hat sich CALIDA dazu entschieden mit MADE IN GREEN by OEKO-TEX® eines der transparentesten und strengsten Labels überhaupt einzuführen. Es ermöglicht dem Endkunden die detaillierte Rückverfolgung der Lieferkette bis zu den Rohstoffen. Das Label wird nicht nur nach strengen, sozialen und ökologischen Kriterien vergeben, sondern besagt auch, dass damit zertifizierte Textilien auf Schadstoffe geprüft sind.

