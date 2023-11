Candlelight Konzertreihe by BZ Heartbeat & Südtiroler Chören

Choriosum, Flat Caps, Männerchor Völs am Schlern und gemeinsam die Cantorei Meran und Vöran repräsentieren im November und Dezember wie innovativ, vielfältig und musikalisch die Südtiroler Chöre sind.Jeweils Donnerstag um 18.00 und 19.00 Uhr (immer halbe Stunde) – Einlass 20 Minuten vor jedem Konzertbeginn – keine Reservierungen möglich30.11. Choriosum07.12. Flat Caps14.12. Männerchor Völs am Schlern21.12. Swing & Soul – Gospel CantoreiMeran & Cantorei Vöran & FriendsEin einzigartiges Erlebnis in einer mit 700 Kerzen in Kerzenschein getauchten Kulisse erwartet die Gäste im Kreuzgang des Dominikanerklosters.Die Veranstalter bitten um eine Spende von 20 Euro, diese entfällt jedoch beim Vorweisen eines Kassabons in Höhe von 20 Euro (vom jeweiligen Konzerttag) von einem der Mitgliedsbetriebe von BZ Heartbeat.Weitere Infos hier. STOL zeigt die schönsten Bilder.