BOZEN (LPA). Welche beruflichen Möglichkeiten bietet die Südtiroler Landesverwaltung? Wie läuft ein öffentlicher Wettbewerb ab und welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Interessierte am Mittwoch, 25. November, bei den Career Days im Landhaus 8 in der Rittner Straße 5 in Bozen.<BR \/><BR \/>Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr werden die Career Days 2026 fortgeführt. Im Mittelpunkt stehen der persönliche Austausch und die Beratung: An verschiedenen Infoständen stehen Fachleute aus der Personalabteilung und anderen Bereichen Rede und Antwort. Sie informieren über Einstiegsmöglichkeiten, offene Stellen und Wettbewerbe, Praktika, Weiterbildung und Personalentwicklung sowie Benefits und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377819_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neu ist in diesem Jahr ein umfangreiches Vortragsprogramm. In Kurzvorträgen geht es unter anderem darum, wie man sich zu einem öffentlichen Wettbewerb anmeldet, welche Vorteile das Land als Arbeitgeber bietet und welche Ausbildungs-, Praktikums- und Karrieremöglichkeiten es gibt.<BR \/><BR \/>In Kürze wird zudem ein Wettbewerb für die unbefristete Aufnahme von Verwaltungsinspektorinnen und Verwaltungsinspektoren ausgeschrieben. Er richtet sich an Personen mit einem Hochschulabschluss in einem rechts- oder verwaltungsnahen Bereich; vorgesehen ist ausschließlich eine mündliche Prüfung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377822_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am 26. November richtet sich das Programm der Career Days an die Mitarbeitenden der Landesverwaltung.<BR \/><BR \/><b>Career Days 2026<BR \/>25. November, 8.30–17.30 Uhr<BR \/>Landhaus 8, Rittner Straße 5, Bozen<BR \/>Weitere Informationen, Programm und Anmeldungen:<\/b> <a href="https:\/\/career.provinz.bz.it\/de\/home" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">career.provinz.bz.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378308_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377825_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377828_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378311_image" \/><\/div>