Carezza Dolomites präsentiert sich als top-modernes Skigebiet

Die Rundum-Erneuerung der Aufstiegsanlagen am Fuße des Rosengartens ist geglückt: mit dem Bau der König Laurin Bahnen und der Verlängerung des Sesselliftes Tschein konnten zwei alte Sessellifte und zwei alte Skilifte abgebaut werden. Im heurigen Winter präsentieren sich Liftanlagen der neuesten Generation im Eggentaler Dolomiti Superskigebiet.Mit der erstmaligen Winter-Öffnung der neuen König Laurin Bahnen und der unsichtbaren Bergstation von Arch. Werner Tscholl ist der höchste Punkt des Skigebietes - die Laurins Lounge Carezza - nun auch in den Wintermonaten für alle zugänglich. Ein besonderer Skigenuss erwartet alle Skibegeisterten an der Bergstation, nämlich die „König Laurin Challenge“. Vom Felsen des Rosengartens auf 2337m startend geht es skifahrend 1.132 Höhenmeter und 7,7 Kilometer nach unten bis ins Dorf Welschnofen.Unvergessliche Erlebnisse bietet auch eine Fahrt mit der neuen Cabrio-Seilbahn Tiers mit Aussichtsbalkon, welche ab Mitte Januar 2022 in Betrieb sein wird. Die 3,8 km lange neue Pendelbahn mit 60 Plätzen verbindet das Tierser Tal mit dem Rosengarten. Von St. Zyprian gelangt man in nur 7 Minuten Fahrzeit zur Frommer Alm ins Skigebiet Carezza Dolomites.Unter dem Motto „weniger ist mehr - nichts ist besser“ hat der namhafte Südtiroler Architekt Werner Tscholl die Tal- und Bergstation sanft in die faszinierende Landschaft unterm Rosengarten eingebettet. Die Stationen verschwinden unterirdisch in den Wiesen, sichtbar bleiben nur die Ein- und Ausgänge.40 bestens präparierte Pistenkilometer verschiedener Schwierigkeitsgrade erwarten Sie im Familienskigebiet Carezza und bieten von Anfang Dezember bis Ende März Skifahren, Carving, Snowboarden, Telemarken auf höchstem Niveau und in einzigartiger Dolomitenlandschaft im Dolomiti Superskigebiet im Südtiroler Eggental. Für Abwechslung sorgen das tolle Langlauf-Loipennetz, Winterwanderwege, Rodelbahnen und der Snowpark Carezza. Skifahren im familienfreundlichen Skigebiet Carezza mitten im Welterbe Dolomiten Rosengarten Latemar, die faszinierenden Berge werden Sie begeistern.Kontakt und weiterführende Informationen:Carezza Dolomites - Karerseestraße 25 - 39056 Welschnofen [email protected] - Tel. +39 0471 614139@carezzadolomites #mycarezza

