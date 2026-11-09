Wenn die ersten Sonnenstrahlen die Felswände des Rosengartens in warmes Licht tauchen und bestens präparierte Pisten zum Skifahren einladen, beginnt in Carezza ein besonderer Wintertag. Eingebettet in die Bergwelt des UNESCO-Welterbes Dolomiten begeistert das Skigebiet mit abwechslungsreichen Abfahrten, viel Sonnenschein und einer Atmosphäre, die zum Genießen einlädt. Vom <b>4. Dezember 2026 bis 29. März 2027<\/b> heißt es wieder: Wintervergnügen pur.<BR \/><BR \/><b>Innovation trifft Skitradition<\/b><BR \/>Ob gemütliche Schwünge auf Familienpisten oder sportliche Abfahrten – Carezza bietet für jedes Können das passende Terrain. Zu den besonderen Highlights zählen die <b>König Laurin Bahnen<\/b> mit ihrer spektakulären, nahezu unsichtbaren Bergstation, die sich im Inneren des Berges verbirgt, sowie die <b>Cabrio-Seilbahn Tiers<\/b>, Italiens erste Cabrio-Bahn, die mit ihrem offenen Oberdeck einzigartige Ausblicke auf die Dolomiten ermöglicht. Die <b>neue 10er-Kabinenbahn Franzin<\/b> sorgt seit dem vergangenen Winter für zusätzlichen Komfort.<BR \/>2026 feiert Carezza zudem 75 Jahre Skierlebnis unterm Rosengarten. Was mit dem Einser-Sessellift Paolina begann, hat sich zu einem modernen Skigebiet entwickelt, das bis heute von Pioniergeist und Innovationsfreude geprägt ist.<BR \/><BR \/><b>NEU: König Laurins Winterweg<\/b><BR \/>Auch abseits der Pisten gibt es Neues zu entdecken: Der König Laurins Winterweg verbindet den Nigerpass, die Frommer Alm, die Mittelstation der König Laurin Bahn und die Almhütte Messnerjoch zu einer abwechslungsreichen Rundwanderung mit herrlichem Rosengarten-Panorama. Eine neue Fußgängerunterführung an der Tierser Piste sorgt für eine komfortable Verbindung.<BR \/>Kulinarische Genussmomente mit Dolomitenblick erwarten Wintergäste in den zahlreichen Skihütten und in der Laurins Lounge. Sportliche Höhepunkte setzen der <b>FIS Snowboard World Cup am 17. Dezember 2026<\/b> und der <b>Telemark Weltcup im Jänner 2027<\/b>.<BR \/><BR \/><b>Black Week: 20 % Rabatt sichern!<\/b><BR \/>Vom 27. bis 30. November 2026 bietet Carezza Dolomites 20 % Rabatt auf Tageskarten, 4-Stunden-Karten, Laurins Brunch und weitere ausgewählte Produkte im Online-Shop. Die ideale Gelegenheit, sich schon jetzt Wintererlebnisse zum Vorteilspreis zu sichern. Alle Angebote unter <a href="https:\/\/carezza.it\/gutschein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">carezza.it\/gutschein<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><b>Kontakt und weiterführende Informationen:<\/b><BR \/>Carezza Dolomites - Karerseestraße 21 A - 39056 Welschnofen<BR \/> <a href="https:\/\/carezza.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.carezza.it<\/a> – <a href="mailto:info@carezza.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@carezza.it <\/a><BR \/>@carezzadolomites #mycarezza