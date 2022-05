Castle Beats: Jimi Henndreck live in Partschins

Am Freitag, 3. Juni, sorgt die Band Jimi Henndreck live im Innenhof der Stachlburg in Partschins für Unterhaltung. Die Südtiroler Musiker eröffnen die diesjährige Konzert-Reihe von „Castle Beats“, den beliebten Sommerkonzerten in Partschins.