„Castle Beats“ – Martin Perkmann live in Partschins

Foto: © Florian Andergassen

Der sympathische Singer-Songwriter ist bekannt durch seine Teilnahme bei der ORF-Castingshow „Starmania“ und als Radiomoderator bei Südtirol 1.Seit vielen Jahren ist er nun auf den Bühnen Südtirols zu Hause. Mit der Gitarre in der Hand und seiner unverwechselbaren Stimme lädt Martin Perkmann zum Träumen und Nachdenken ein. Er erweckt bekannte Songs zu neuem Leben und bringt dabei seine ganz persönliche Note mit ein. Seine eigenen Songs erzählen Geschichten und halten Gefühle, Augenblicke und besondere Momente fest.Zur Musik gibt es eine feine Käseauswahl der Algunder Sennerei sowie erlesene Bioweine vom Schlossweingut Stachlburg.Beginn des Sommerkonzerts am Freitag, 5. August 2022 ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos finden Sie hier. STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.