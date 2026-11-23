Ein historischer Schlossambiente, einzigartige Vintage-Schätze und eine Mission, die von Herzen kommt: Am Samstag, 28. November 2026, verwandelt sich Castel Fahlburg von 11 bis 17 Uhr in einen besonderen Treffpunkt für alle, die Secondhand lieben, nachhaltig einkaufen und gleichzeitig Gutes tun möchten.<BR \/><BR \/>Bei der ersten Ausgabe des <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/charity-event-vintage-festival-castel-fahlburg-friends-e311412" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Charity Vintage Festivals & Friends<\/a> präsentieren mehr als 30 Ausstellerinnen und Aussteller ausgewählte Kleidung, Vintage-Fundstücke, handgemachte Unikate und vieles mehr. Je nach Wetterlage findet das Festival im zauberhaften Schlosshof oder in den historischen Räumlichkeiten der Fahlburg statt. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, in entspannter Atmosphäre zu stöbern, Neues zu entdecken und besondere Schätze mit nach Hause zu nehmen.<BR \/><BR \/>Neben dem vielfältigen Angebot steht auch der bewusste Umgang mit Ressourcen im Mittelpunkt. Gut erhaltenen Lieblingsstücken ein zweites Leben zu schenken, nachhaltig einzukaufen und Menschen zusammenzubringen – all das verbindet sich bei diesem Festival mit einem sozialen Anliegen.<BR \/><BR \/>Für zusätzliche Inspiration sorgt ein Vortrag von Susanne Barta rund um die Themen Vintage und Secondhand. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Foodlovers Südtirol und das Meraner Weinhaus verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten.<BR \/><BR \/><b>Gemeinsam Wünsche wahr werden lassen<\/b><BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der gute Zweck. Sämtliche Standgebühren, freiwillige Eintrittsspenden sowie die vereinbarten prozentualen Beiträge der Caterer und des Meraner Weinhauses kommen dem Wünschewagen des Weißen Kreuzes und der Caritas zugute. Das Projekt ermöglicht es Menschen in ihrer letzten Lebensphase, sich einen besonderen Herzenswunsch zu erfüllen.<BR \/><BR \/>Das <a href="https:\/\/www.facebook.com\/events\/992870040531916\/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&locale=de_DE" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Charity Vintage Festival<\/a> verbindet damit nachhaltiges Einkaufen, besondere Begegnungen und soziales Engagement in einem außergewöhnlichen historischen Ambiente.<BR \/><BR \/><b>Termin:<\/b> Samstag, 28. November 2026<BR \/><b>Uhrzeit:<\/b> 11 bis 17 Uhr<BR \/><b>Ort:<\/b> Castel Fahlburg, Prissian<BR \/><BR \/>Ein Tag voller Vintage-Liebe, Schlosszauber und Herzenswärme – für alle, die besondere Dinge entdecken und gemeinsam etwas bewegen möchten.