CityClinic Gesundheitsgespräche: Endlich wieder besser sehen

In Europa ist jedes zweite Augenpaar krank, in Asien leiden bereits 9 von 10 Menschen darunter. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Kurzsichtigkeit zu einem globalen Gesundheitsproblem erklärt. Der Blick in die Ferne wird unscharf und Kopfschmerzen sowie Konzentrationsschwäche sind die häufigsten Symptome der Generation Sehschwäche.

Am Montag, 27. Jänner informiert Dr. Philipp Überbacher im Rahmen der vierten Gesundheitsgespräche der CityClinic über Ursachen und berichtet über Behandlungsmethoden und Prävention.



Kinder wie Erwachsene verbringen immer mehr Zeit in geschlossenen Räumen mit künstlichem Licht, am Smartphone und am Bildschirm. Das Wachstum des Augapfels wird stimuliert und das Auge dabei kurzsichtig.





Achtung, neuer Veranstaltungsort:

Der entscheidende Umweltfaktor für Kurzsichtigkeit ist der Mangel an Tageslicht. Nur taghelles Licht schützt die Augen vor übermäßigem Wachstum. Der Fachbegriff für Kurzsichtigkeit ist Myopie.Myopie entwickelt sich in der Kindheit und Jugend: Das Auge wächst hauptsächlich in dieser Lebensphase. Die Fehlsichtigkeit in die Ferne entsteht durch einen überlangen Augapfel. Er führt dazu, dass die lichtbrechenden Strukturen aus Hornhaut und Linse die Lichtstrahlen schon vor der Netzhaut fokussieren.Dieser Fehler lässt sich durch Brille, Kontaktlinsen oder eine Laser- OP der Hornhaut beheben. Die Übergröße des Augapfels bleibt erhalten. Die Erholungszeit nach einem chirurgischen Eingriff durch Lasern oder Linsen-Implantation ist in der Regel sehr kurz.Bereits nach wenigen Tagen können Patientinnen und Patienten wieder Auto fahren, lesen oder Sport betreiben.Montag, 27. Jänner ab 19.30 UhrAula der Mittelschule Dr. Fritz EbnerDottor-Heinrich-Vögele-Straße, 2039028 Schlanders, Südtirol

som