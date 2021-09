Conad in Bozen: zwei Monate Super-Angebote

Seit Mai 2021 bereichert derauf demim Bozner Stadtteil Kaiserau das Einkaufserlebnis seiner Kunden mit qualitativ hochwertigen und preisgünstigen Produkten.Neben dem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis, das diebereits seit einiger Zeit auch in den Verkaufsstellen Conad City und Conad Market in Südtirol garantiert, bietet diezusätzlichDiemit einerin der. Zwei ganze Wochen lang gibt es viele frische und saisonale Produkte für nurNeben diesen tollen Frische-Angeboten gibt es erstmals den n(Spar-Champions), in dem Sie neben den Vorzügen derauchfinden können.Vomgeht es weiter mit einer Gutschein-Aktion. An der Kasse erhalten alle Kunden einen, den sie in der darauffolgenden Woche einlösen können. Im selben Zeitraum werdenan die Kunden verteilt, die sie in dereinlösen können. Hier verbindet sich der hervorragende Service an der Theke mit den– von Käse über Aufschnitt bis hin zu schmackhaften Fertiggerichten.Vomfindet die sogenannte-Aktion statt: Bei einem Mindesteinkauf von 7 € in dererhalten alle Kunden einen, der in der gesamten folgenden Woche eingelöst werden kann undNeben den Angebotsflyern und den Sonderaktionen, die in den nächsten Monaten stattfinden werden, gibt es für Conad-Kundenan günstigen Produkten der Reihe: Diese umfasst alle notwendigen Produkte, die im Einkaufswagen nicht fehlen dürfen. Der Kunde kann sich dabei stets auf diePreise und dieder Conad-Produkte verlassen.Um über die aktuellen Angebote auf dem Laufenden zu bleiben, dao.it oder laden Sie sich die App herunter. Der neue Conad in Bozen bietet seinen Kunden daher ein umfassendes Angebot in den unterschiedlichsten Bereichen und strebt an, zur Hauptanlaufstelle unter dender Stadt zu werden.Zahlreiche Abteilungen und ein hervorragender Service sorgen für ein komplettes und qualitativ-hochwertiges Einkaufserlebnis: die, diemit einem großen Bereich für, dieund, dieundonditorei, die abgepackten Lebensmittel, die Abteilungen fürund, die, dieNeben dem vielfältigen Sortiment an Markenprodukten und Produkten aus der regionalen Lieferkette finden Sie noch vieles mehr: Unter dengibt es immer eine große Auswahl ander Marken Sapori&Dintorni und Sapori&Idee. In den Empfehlungen Scelte di Benessere (für Ihr Wohlbefinden), mit Blick auf, finden Sie die Marken Verso Natura Bio, Eco, Veg und Equo. Zudem gibt es Angebote der Marken PiacerSì, Conad Essentiae, Conad Baby und Conad Kids. In der Conad-Welt können die Kunden somit Produkte finden, die alle Bedürfnisse anerfüllen.Derist für seine Kunden vongeöffnet und setzt das Engagement der DAO-Gruppe und von Conad fort, um den Einkauf für Familien zu verbessern.

cs