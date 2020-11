Condito - Erlebnis Kochen

Die locker-elegante Atmosphäre im condito hat sich auch für verschiedenste Events wie Familienfeiern oder andere Anlässe bewährt.Seit Kurzem gibt es auch einen eigenen Online-Shop mit italienischen Delikatessen und Koch- und Geschenkboxen.Die Produkte sind teils hausgemacht oder stammen von ausgesuchten kleinen italienischen und regionalen Produzenten.Wer seinen Lieben oder seinen Mitarbeitern etwas besonderes zu Weihnachten schenken möchte, besorgt dies schön verpackt und individuell gestaltet unter www.conditolabs.com Wer sich hingegen selbst gern bekocht, findet online viel Gutes, das seinen Gaumen erfreut.Delikatessen wie handgeerntete Oliven und Öl, Trüffel, gereifte Käsesorten und sehr vieles mehr gibt es online zum Verkauf.Auch Weine, Biere und Spirituosen stehen zur Auswahl, ebenso wie Gewürze, Maldon-Salz und Currypasten.„Sämtliche Artikel in unserem Shop haben ein Auswahlverfahren hinter sich. Zum einen muss uns die Unternehmensphilosophie des Produzenten überzeugen,zum anderen müssen Preis-Leistung stimmen und das Design ansprechend sein“, bringt Peter Sölva auf den Punkt.Das ist bei den angebotenen Küchengeräten nicht anders. Hier können sich die Köche, egal ob als Hobby oder von Berufswegen,sicher sein: die Produkte erleichtern oder perfektionieren die Zubereitung verschiedenster Gerichte.Dabei handelt es sich um abgestimmte Menüs samt Kochanleitung, die am Vortag im Shop bestellt und nach Absprache am Folgetag nach Hause geliefert werden.Für einen besonderenn Abend in der Familie eine gute Alternative zu den herkömmlichen Delivery-Angeboten. Im Gegensatz zu einem gelieferten Fertiggerichtbenötigen die Kochboxen von Condito noch ein paar Handgriffe am Herd. Abgerundet mit Reduktionen, Consommés, Fonds oder Saucen aus dem Hause Conditoschmecken die Gerichte wie hausgemacht, oder wie es Peter auf den Punkt bringt: „wie mit Liebe gemacht. Die beste Zutat für ein gelungenes Essen.“

som