Confidi: Auf der Seite der Betriebe

Dass Confidi diese Verantwortung ernst nimmt, zeigen aktuelle Zahlen: 2019 kletterte der Wert der garantierten Finanzierungen auf 231,9 Millionen Euro. Im 5-Jahresvergleich bedeutet dies ein Plus von 27 Prozent. Diesen Finanzierungen stehen Confidi-Garantien im Ausmaß von 70,94 Millionen Euro gegenüber – ein Zuwachs von 37 Prozent im Zeitraum der vergangenen 5 Jahre.Confidi arbeitet als Dienstleister für Unternehmen aller Größen und mittlerweile auch aller Sektoren. Bis 2012 war Confidi noch hauptsächlich für die Industrie aktiv. Das ist heute nicht mehr so. Die Garantiegenossenschaft unterstützt Betriebe aller Branchen, auch Organisationen ohne Gewinnabsicht („Onlus“) und Sozialgenossenschaften: 2019 stand der Dienstleistungsbereich inkl. Beherbergung mit 33 Prozent an der Spitze der Nutznießer von Confidi-Garantien. 20,3 Prozent wurden ans Bauwesen vergeben, 14,2 Prozent an metallverarbeitenden Betriebe.Ein weiterer Meilenstein des vergangenen Jahres war die offizielle Anerkennung vonseiten des zentralen Garantiefonds („Fondo Centrale per le PMI“). Seit April 2019 wird Confidi im Verzeichnis der zugelassenen Garanten geführt. Der Garantiefonds des Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung unterstützt die Entwicklung italienischer Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen, indem eine öffentliche Garantie für von Banken vergebene Finanzierungen gewährt wird bzw. eine Rückversicherung zur Stärkung der Confidi-Garantie. Auf diese Weise wird der Kreditzugang erleichtert bzw. es verbessern sich die Kreditbedingungen des Unternehmens gegenüber den Banken.

