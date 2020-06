Confidi: Mit Garantie zum Erfolg.

Gerade in herausfordernden Zeiten tut es gut, einen Partner an seiner Seite zu wissen, der die nötige Erfahrung hat; der ein langjähriger Spezialist auf seinem Fachgebiet ist. Confidi ist ein solcher. Die Garantiegenossenschaft begleitet Betriebe seit 1975 bei ihren Vorhaben, indem sie solide Garantien auf Finanzierungen vergibt.Was das bringt? Confidi-Garantien tragen dazu bei, dass Unternehmen leichter an Kredite gelangen können und noch dazu zu vorteilhafteren Bedingungen. Confidi verhandelt im Interesse der Betriebe auf Augenhöhe mit Banken und Kreditinstituten und wird als überzeugendes Sprachrohr der Wirtschaft wahrgenommen. Confidi denkt und handelt unternehmerisch, kennt die Anliegen der Betriebe und sucht stets nach den besten Lösungen für das jeweilige Bedürfnis. Mit Professionalität und Sachverstand, ausgestattet mit einem Kompass für den kürzesten Weg zum Ziel: eine Finanzierung, die Betriebe nicht unnötig belastet, sondern für Rückenwind bei der Umsetzung von Projekten und Ideen sorgt.Confidi verfügt über die offizielle Anerkennung vonseiten des staatlichen Garantiefonds („Fondo Centrale per le PMI“), ist also zugelassener Garant. Der Garantiefonds des Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung unterstützt die Entwicklung italienischer Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen, indem eine öffentliche Garantie für von Banken vergebene Finanzierungen gewährt wird bzw. eine Rückversicherung zur Stärkung der Confidi-Garantie. Auf diese Weise wird der Kreditzugang erleichtert bzw. es verbessern sich die Kreditbedingungen des Unternehmens gegenüber den Banken.Nähere Informationen unter: confidi.bz.it

